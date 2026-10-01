[GOAL 울산] 모레노호 포문 연 오현규, “(손)흥민이 형과 잘 맞을 거라 생각” 베네수엘라전 반등 약속

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 대한민국 축구대표팀의 공격수 오현규(베식타스 JK)가 손흥민(로스엔젤레스 FC)과 시너지를 기대했다.

한국은 2일 오후 8시 울산 문수축구경기장에서 베네수엘라와 하나은행 초청 국가대표 친선 경기에 임한다.

경기 하루 전 울산 종합운동장에서 열린 공식 기자회견에 로베르토 모레노 감독과 동석한 오현규는 “무엇보다 우루과이전에서 패한 결과가 있기 때문에 선수들이 책임감을 갖고 승리할 수 있도록 개개인의 준비가 필요할 것 같다. 베네수엘라는 좋은 팀이라 생각한다. 팀적으로 감독님이 원하는 방향으로 따라간다면 분명히 승리할 수 있을 것”이라고 자신감을 내비쳤다.

오현규는 9월 24일 에콰도르와 평가전에서 빨랫줄 슈팅으로 임시 출항한 모레노호의 첫 골을 기록했다. 이어 손흥민과 이동경(울산 HD)의 연속골이 더해지면 3-0 완승을 거뒀다. 9월 28일 우루과이와 평가전에서 오현규는 선발로 출격해 공격을 책임졌으나 침묵했고, 한국은 1-4로 고배를 마셨다.

앞선 두 경기에서 오현규는 손흥민와 투톱으로 호흡을 맞추며 변화에 적응해가는 모습이다. 이에 오현규는 “경기장 내에서 각자 무엇을 해야 하는지 분명히 알고 있다. 내가 흥민이 형과 어떤 콤비를, 또 어떤 식으로 도울 수 있는지 경기를 뛰며 알게 된 것 같다. 경기를 하다 보면 찬스나 득점에 도울 부분을 찾는다면 좋아지기 때문에 하면 할수록 잘 맞을 거라 생각한다”며 베네수엘라전에서 반전을 다짐했다.