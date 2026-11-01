[GOAL 울산] 높은 곳(준우승) 바라보는 강원 정경호 감독, “파이널 A는 첫 경기가 중요”

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 강원FC가 2년 전 준우승 기억을 떠올리고 있다.

강원은 1일 오후 2시 문수축구경기장에서 울산 HD와 하나은행 K리그1 2026 34라운드를 치른다.

경기 전 만난 정경호 감독은 “우리는 파이널 A에 안착하면서 목표를 이뤘고, ACL2에서 패(프놈펜 크라운 FC 1-2 패)하며 팬들 기대에 부응하지 못했다. 사실 감독으로서 파이널A에 드느냐 못 드느냐의 차이가 있다. 어찌 됐든 우리는 시즌 시작할 때 3년 연속 파이널 A로 포커스를 맞춘 부분이 있었고, 성과를 이룬 것에 대해 감사하게 생각한다”면서, “주중(10월 29일 쿠칭 시티 1-0 승)에 이기면서 본선에 올라갈 의미 있는 3점이었다. 경기는 이겼지만, 전체적으로 템포나 리듬, 선수들이 경기에 임하는 자세는 부족했다고 본다. 울산전을 앞두고 어떤 마음으로 임할지 선수들과 소통을 했다. 목요일에 경기 후 하기 때문에 준비할 시간이 부족했다. 회복에 초점을 뒀다. 황문기의 시즌 아웃 타격이 있는데, 모재현이 돌아와 감사하게 생각한다”고 전했다.

현재 강원은 승점 48점 5위로 오늘 울산에 승리하면 승점 51점으로 동률이 되면서 2위권을 형성한다. 다음 시즌 ACLE 진출권에 도전할 수 있다.

정경호 감독은 “상황만 놓고 보면 우리가 굉장히 유리하다. 강원은 3연속 파이널A에 올랐고, 목표를 계속 달성하며 발전해가고 있다. 선수들의 눈높이가 높아져서 목표를 높게(준우승) 잡고 있다. 서울은 이미 끝났고, 울산(승점51)·대전(승점50)·전북(승점49)·인천(승점46) 이렇게 포진돼있다. 울산이 ACL을 치르지 않기 때문에 체력적으로 우위에 있다. 사실, 우리 입장에서 주중 경기를 한다고 해서 못하고 쉰다고 잘하는 것도 아니더라(웃음). 선수들이 어떤 마음으로 임하느냐에 달렸다. 오늘 승점 3점, 아니면 1점이라도 따서 계속 따라갈 수 있는 부분이 중요하다. 파이널은 첫 경기가 가장 중요하다. 상대는 차이를 만들어내는 선수들이 있어 경계해야 한다”고 마음을 다잡았다.