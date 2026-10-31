[GOAL 용인] '2경기 연속 멀티골&시즌 10호 골 폭발' 가브리엘 "개인 기록보다 팀을 도왔다는 게 기뻐"

[골닷컴, 용인] 김형중 기자 = 용인FC가 시즌 첫 연승에 성공했다. 용인은 난적 서울 이랜드 FC를 상대로 4골이나 터트리는 화력을 선보였다.

용인은 31일 오후 2시 용인 미르스타디움에서 열린 하나은행 K리그2 2026 31라운드 서울 이랜드와 홈 경기에서 4-2로 승리했다. 유동규의 선제골에 이어 가브리엘이 2골, 그리고 비티뉴가 경기 막판 쐐기골을 폭발한 용인은 오스마르와 조준현이 득점을 기록한 서울 이랜드를 따돌렸다. 이로써 용인은 시즌 첫 연승에 성공했고, 다이렉트 승격을 노리는 서울 이랜드는 예상 밖 패배로 기세가 꺾였다.

부상으로 빠진 석현준을 대신해 센터 포워드로 선발 출전한 가브리엘의 활약이 돋보였다. 그는 1-0으로 앞선 전반 37분 적극적인 압박으로 카이오의 백패스 미스를 유도했고 빠르게 쇄도해 팀의 두 번째 골을 성공했다. 후반 2분에도 빠른 스피드를 활용해 전방으로 침투했고 페널티박스 안에서 백지웅의 발에 걸려 넘어지며 페널티킥을 얻어냈다. 이어 자신이 직접 득점을 뽑아내며 팀에 두 골 차 리드를 안겼다.

지난 라운드 충북청주 원정에 이어 2경기 연속 멀티골이었다. 최근 득점력에 물이 올랐다고 볼 수 있다.

경기 후 수훈선수 인터뷰에 참석한 가브리엘은 "일단 승리해서 기쁘고 두 경기 연속 득점하며 팀을 도운 것이 가장 큰 기쁨"이라며 소감을 전했다.

이날 멀티골로 가브리엘은 시즌 10호 골을 기록했다. 용인의 창단 첫 골의 주인공이기도 한 가브리엘은 구단의 역사를 써내려가고 있다. 하지만 큰 의미를 두진 않았다. 그는 "득점을 하든 공격 포인트를 쌓든 역사를 위해 하는 건 아니다. 그저 팀을 위해 뛰는 것이고 개인 기록을 생각하진 않는다"라고 했다. 이어 "훈련 때에도 100%를 다 했던 것이 지금 좋은 결과로 나타나는 것 같다"라고 말했다.

후반 6분 만에 이미 2골을 넣었던 터라 해트트릭 욕심도 있었다. 가브리엘은 "지난 경기도 그렇고 이번에도 그렇고 해트트릭에 가까웠다. 아쉬운 건 사실이지만 공격 포인트 쌓아가며 팀을 도울 수 있다는 것에 감사함을 느끼고 있다"라고 전했다.

석현준의 부상으로 센터 포워드로 나섰지만, 최윤겸 감독은 선수비 후역습 전술에는 가브리엘이 스트라이커로 더 잘 맞다고 평가했다. 가브리엘은 "많은 인터뷰에서 얘기한 것이지만, 어릴 때부터 원래 센터 포워드를 봤다. 광주에 오면서 윙 포워드로 바꿨다. 두 포지션을 모두 볼 수 있어서 좋다. 감독님이 어떤 역할을 주문하느냐, 또 그 역할을 100% 수행하는 것이 중요하다"라고 말했다.