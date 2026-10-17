[GOAL 용인] ‘연패 탈출 목표’ 최문식 감독 “선수단 분위기 좋아…전방에서부터 강하게 압박할 계획”

안산 그리너스 최문식 감독이 연패를 탈출하기 위해 전방에서부터 강하게 압박하면서 밀어붙이겠다고 계획을 밝혔다.

최 감독은 17일 용인미르스타디움에서 열리는 용인FC와 하나은행 K리그2 2026 29라운드 원정경기를 앞두고 사전 기자회견에서 “아무래도 우리가 미들 블록에서 내려서는 수비 형태를 가져가고 있는데, 상대가 후방 빌드업에서 조금 미흡한 점이 없지 않아 있기 때문에 오늘은 라인을 올려서 전방에서부터 강하게 압박할 계획”이라고 밝혔다.

최근 3연패 늪에 빠진 안산은 특히 직전 수원 삼성과 맞대결에서 1대 4로 대패했다. 그러나 최 감독은 “졌다고 해서 달라질 것 없고 평상시 하던 대로 준비했다”며 ”제가 생각할 때 (지난 경기) 경기력이 나쁘지 않았다. 물론 결과는 좋지 않았지만, 내용은 긍정적으로 평가한다”고 했다.

라인업에 변화를 크게 가져가지 않은 것도 같은 맥락이냐고 묻자 “내용이라든지 방향성에서 문제점이 생겼다면 선수 구성을 바꿔가겠는데, (지난 경기) 그런 부분은 없었다. 그래서 라인업은 그대로 꾸렸다”며 “다만 전방에서 마무리만 조금 집중력 있게 하면은 좋은 결과가 있지 않을까 싶다”고 답했다.

현재 16위(6승4무17패·승점 22)에 머물고 있는 안산은 이날 포함 5경기를 남겨두고 있는 가운데 산술적으로 플레이오프(PO) 진출이 불가능하다. 때문에 선수들의 동기 부여가 떨어질 수 있다는 우려의 목소리가 있다.

최 감독은 하지만 “PO를 나간다고 해서, 순위가 낮다고 해서 동기 부여를 따진다는 건 잘못됐다”고 단호하게 선을 그었다. 이어 “프로선수라면 매 경기 본인이 성장하기 위해, 또 응원해 주는 팬분들을 위해 최선을 다해야 한다. 그러면서 계속 발전할 수 있는 걸 지속적으로 가져가는 게 중요하다”고 강조했다.