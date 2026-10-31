[GOAL 용인] '시즌 첫 연승' 용인 최윤겸 감독 "홈에서 만큼은 좀 밀리더라도 다득점 경기 해야"

[골닷컴, 용인] 김형중 기자 = 용인FC가 서울 이랜드 FC를 꺾고 시즌 첫 연승에 성공했다.

용인은 31일 오후 2시 용인 미르스타디움에서 열린 하나은행 K리그2 2026 31라운드 서울 이랜드와 홈 경기에서 4-2로 승리했다. 유동규의 선제골에 이어 가브리엘이 2골, 그리고 비티뉴가 경기 막판 쐐기골을 폭발한 용인은 오스마르와 조준현이 득점을 기록한 서울 이랜드를 따돌렸다. 이로써 용인은 시즌 첫 연승에 성공했고, 다이렉트 승격을 노리는 서울 이랜드는 예상 밖 패배로 기세가 꺾였다.

경기 초반 서울 이랜드의 공격에 고전한 용인은 전반 23분 역습 상황에서 유동규의 선제골로 앞서갔다. 이어 전반 37분에는 가브리엘이 카이오의 실수를 놓치지 않고 추가골에 성공했다. 전반 막판 오스마르에 헤더 골을 내주며 추격 당했지만 후반 초반 가브리엘의 페널티킥이 나오며 다시 2골 리드를 잡았다. 후반 중반 조준현에게 다시 추격 골을 내준 용인은 후반 추가시간 비티뉴가 경기에 쐐기를 박는 골로 승리를 거머쥐었다.

경기 후 최윤겸 감독은 "팬들의 염원이 저희 용인FC 선수들에게 승운을 가져오지 않았나 싶다. 골대도 도와줬고 운도 많이 따랐다. 몰릴 것으로 예상했고 그 시간을 지나면 우리에게 찬스가 하나, 둘 올 거라 생각했다. 수비의 집중도가 있었고 전술적으로도 이해를 잘했다. 초반에 실점하지 않은 게 승리로 이어졌다"라고 말했다.

수비에선 상대 높이에 약점을 보였지만 최전방으로 나선 가브리엘이 2경기 연속 멀티골에 터트리는 등 강한 공격력을 선보였다. 최윤겸 감독은 "높이가 낮다는 건 알고 있었다. 상대 4명 정도가 190cm에 가깝다. 아무래도 경기 주도권을 빼앗기면 코너킥 등을 많이 허용할 것으로 예상했다"라며 "1차전 2-2 났을 때도 막판에 코너킥 실점으로 무승부가 됐다. 그래서 오늘은 노희동에게 많이 나오라고 주문했다"라고 설명했다.

이어 "싱대의 언더랩, 오버랩 등 세밀한 패스, 에울레르의 먼 쪽 크로스 등에 대한 대비를 했다. 그래도 초반에 실점 안 한 게 우리 역습으로 이어졌고 가브리엘이 잘 마무리했다. 승운이 따랐고 결과적으로 승리했다. 안산전에서 무기력한 경기한 것 때문에 팬들께 죄송했는데 오늘 4-2 승리해 다행이다. 선수들이 투혼을 발휘했고 집중력 발휘했다. 경기 운도 상당히 많이 따랐다"라고 말했다.

용인은 올 시즌 첫 연승을 거뒀다. 이에 대해 "경기 내내 벤치에서 이기고 싶은 열망이 강했다. 승운이 따라 이겼다. 김보섭과 비티뉴가 들어가면서 패스가 더 정확해질 거라 예상했다. 후반에서 패스 타이밍이나 공간 패스, 발밑 패스 등을 수정했는데 주효했다. 전반에는 허무한 패스 미스가 많이 나와서 수정했고 김보섭이나 비티뉴가 잘 이해했다"라고 승리 요인을 진단했다.

남은 경기도 비슷한 경기를 운영할 거라 예고했다. 그는 "스쿼드가 이게 전부다. 석현준이 부상으로 빠졌고 비티뉴도 오랜만에 합류해서 뛰었다. 예전에 석현준이 빠졌을 때 가브리엘이 센터 포워드를 봤다. 힘과 스피드가 좋고 본인도 그 자리에서 자신 있다고 한다. 활용 가치가 더 있다고 본다. 수비 치중하다 역습할 때는 석현준보다 더 효율적이지 않나 싶다. 수원삼성전에도 같은 상황이 벌어질 것 같아서 큰 무리 없으면 이 스쿼드로 조직적으로 준비를 잘해야 할 거 같다"라고 전했다.

목표는 한 자릿수 순위다. 최윤겸 감독은 "플레이오프나 8위권 안으로 들어가고 싶었는데 어렵게 됐다. 한 자릿수 순위까지 갈 수 있도록 수원전과 남은 경기 최대한 승점을 확보하겠다. 다득점 상황에선 우리가 좀 유리하다. 오늘도 4득점하며 유리한 조건이기 때문에 2승만 더 하면 한 자릿수 순위도 가능하지 않나 생각한다"라고 했다.

마지막으로 "팬들이 너무 즐거워 하시는 모습 보면서 저도 흐뭇했다. 홈에서 만큼은 좀 밀리더라도 다득점 경기를 해야 다음 경기에 오셔서 응원해 주실 것이다. 선수들에게 힘을 불어넣어주시고 목이 터져라 응원해주셔서 감사하다. 지속적으로 좋은 경기, 쉽게 무너지지 않는 경기를 보여드리겠다. 기쁨과 힘을 만들어 드리고 싶다"라고 말했다.