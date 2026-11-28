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용인FC 최윤겸 감독이 홈에서 치르는 최종전을 앞두고 팬분들이 만족하실 수 있도록 최선을 다하는 모습을 보여줘야 한다고 강조했다고 밝혔다.

최 감독이 이끄는 용인은 28일 용인미르스타디움에서 펼쳐지는 파주 프런티어FC와 하나은행 K리그2 2026 32라운드 홈경기를 앞두고 사전 기자회견에서 취재진들과 만나 “마지막 경기를 어떻게 하느냐에 따라서 팬들한테 사랑을 받을 수 있기 때문에 선수들에게 최선을 다해 뛰어달라고 당부했다”고 이렇게 말했다.

최 감독은 “신생팀의 약점이고 우리 팀의 약점으로 대두됐던 것들이 지난 성남FC전에서 다 드러났다. 시즌 막바지가 되니까 쉽게 실점하면서 흔들리는 모습들이 계속 나타났다. 그래서 저부터 반성했고, 선수들한테도 ‘그런 경기를 해서는 안 된다’고 말했다. 또 우리는 프로선수이기 때문에 무기력한 경기를 해서 무엇을 얻을 건지에 대해 반문을 했다”고 말했다.

이어 “오늘도 마찬가지다. 저는 선수들한테 이겨달라고는 얘기 안 했다. 다만 팬분들한테 승부욕, 근성을 보여주고, 최선을 다하는 모습을 보여달라고 강조했다. 특히 실점한 후에 고개 숙이고 흐트러진 모습을 보여주지 말고, 90분 내내 최대한 집중력을 높여달라고 얘기했다”고 덧붙였다.

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용인은 오늘 승리를 거두면 신생팀 3개 구단 가운데서 가장 높은 순위로 시즌을 마무리하게 된다. 최 감독은 “저도 미팅하면서 선수들에게 ‘신생팀들 가운데서는 그래도 가장 높은 순위로 마쳐야 자존심도 세우고, 또 팬분들이 다음 시즌을 기대할 거다’고 얘기했다”면서 “또 오늘 시즌 마지막 경기, 그것도 홈에서 하는 만큼 선수들이 동기부여가 더 될 것이라고 생각한다”고 했다.

시즌 전 경기 출장을 기록한 김현준에 대해선 “윙백으로서 자기 역할을 잘 해줘서 고맙게 생각한다”며 “전 경기를 출장하는 게 사실 굉장히 힘들다. 일단 부상이 없었단 측면에서 자기 관리를 정말 잘했다는 거고, 또 경기에 임하는 태도는 물론이고 경기력도 좋았다는 뜻”이라고 칭찬했다.