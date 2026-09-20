[GOAL 용인] 최윤겸 "목표는 한 자릿수 순위, 모든 걸 쏟아붓겠다"…배성재 "경남, 점점 단단해지고 있어"

[골닷컴, 용인] 배웅기 기자 = 중상위권 경쟁의 분수령이 될 수 있는 경기다.

용인FC와 경남FC는 20일 오후 4시 30분 용인미르스타디움에서 하나은행 K리그2 2026 27라운드 맞대결을 치른다. 직전 경기에서 대구FC에 패한 용인은 분위기 반전을 노리고, 4경기 무패 행진(2승 2무)을 질주하고 있는 경남은 준플레이오프(PO) 진출을 위한 막판 스퍼트에 나선다.

경기에 앞서 명단이 공개됐다. 용인은 노희동, 강신명, 곽윤호, 김현준, 김한길, 비티뉴, 최영준, 진태호, 김진호, 김한서, 가브리엘이 선발 출전한다. 대기 명단에 황성민, 신진호, 석현준, 조재훈, 최치웅, 임채민, 김보섭, 이규동, 이진섭이 이름을 올렸다.

경남은 이기현, 윤일록, 정현욱, 루컹, 권기표, 김하민, 김형원, 김정현, 조상준, 김현오, 치기가 선발로 나선다. 벤치에 김태훈, 최정원, 알렉스, 김규민, 이찬동, 김준호, 이헌재, 조진혁, 펠리페가 앉는다.

경기 전 취재진과 마주한 최윤겸(64) 용인 감독은 "최근 백포 포메이션으로 바꾸면서 안정되고 있는 단계인데, 전방 압박을 시도할 때 역습으로 실점을 많이 내주는 편이라 내려서 수비에 치중하고자 한다. 수비 형태가 조직적으로 갖춰진다고 하면 좋은 결과가 따라올 것"이라고 운을 뗐다.

이어 "이제 순위권이 확실히 나뉜 느낌이다. 매 경기가 중요하지만, 저희에게는 이번 경기가 특히 중요하다. 또 A매치 휴식기가 있다 보니 모든 것을 쏟아붓자고 강조했다. 경기 내적으로는 빌드업을 하다 실수해 위축되기보다는 킥을 활용해 단순히 가자고 주문했다"고 설명했다.

원정 팀 경남의 배성재(47) 감독은 "9위로 내려왔지만, 일주일간 7위에 있을 수 있어 행복했다"며 웃은 뒤 "이번 경기에서 승리하면 다시 위로 올라갈 수 있는 만큼 잘하자고 했다. 특히 원정에서 승리가 없는데, 팬분들께 좋은 모습을 보여 드릴 수 있었으면 좋겠다"고 전했다.

경남은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 휴식기 이후 10경기에서 단 한 차례밖에 패하지 않았다. 배성재 감독은 "올 시즌 중반 대구FC전 이후 수비 전술을 손봤다. 문제도 있었지만, 동시에 팀이 발전할 수 있는 계기가 되기도 했다. 경기와 훈련을 통해 문제점을 찾고 보완하는 과정을 반복하다 보니 팀이 점점 단단해지고 있다"고 돌아봤다.

1992년생인 윤일록이 6경기 연속 선발 명단에 이름을 올렸다. 배성재 감독은 "주장인 (김)형원이에게는 팀 차원의 주문을 많이 한다면, 일록이에게는 어린 선수가 실수했을 때 곁에서 다독여 주고 컨트롤해 주는 역할을 맡겼다. 최근 계속 경기에 나서고 있는데, 이번 경기 후 휴식을 잘 취해야 할 것 같다. 한편으로 미안하다"고 말했다.