[GOAL 용인] 최윤겸 감독 "안산전 대패 후 팬들께 처음으로 혼났다, 홈에서 승리해야"

[골닷컴, 용인] 김형중 기자 = K리그2 용인FC가 연승에 도전한다. 최윤겸 감독은 홈 경기에서 승리해야 한다고 강조했다.

용인은 31일 오후 2시 용인 미르스타디움에서 서울 이랜드 FC와 하나은행 K리그2 2026 31라운드 홈 경기를 치른다. 현재 6승 12무 10패, 승점 30점으로 13위를 달리고 있는 용인은 이날 승리를 통해 최대한 높은 위치까지 올라가겠다는 각오다.

분위기는 나쁘지 않다. 지난 라운드 충북청주 원정 경기에서 2-0으로 승리하며 오랜만에 승점 3점을 추가했다. 8월 말 김해FC 원정 이후 6경기 만에 승리였다. 용인은 서울 이랜드가 3위를 달리며 다이렉트 승격을 노리는 강팀이지만 물러서지 않고 맞붙을 계획이다.

경기 전 만난 최윤겸 감독은 연승도 중요하지만 무엇보다 홈에서 승리를 해야한다고 말했다. 그는 "홈에서 승리가 많지 않다. 팬들을 위해 승리가 필요하다. 지난 홈 경기였던 안산전에서 4-0으로 패했다. 처음으로 팬들께 안티 콜을 들었다"라며 되돌아 봤다. 이어 "나부터 정신 차려야 한다"라며 "못하면 혼나야 한다. 그걸 받아들이지 못하면 선수가 아니다"라고 강조했다.

안산과 홈 경기에서 용인은 후반에만 내리 4골을 허용하며 대패를 당했다. 최윤겸 감독은 "전반엔 못하지 않았다고 생각한다. 그러나 선제골 실점 후 무너졌다"라고 평가했다. 15위에 처져 있는 안산에 당한 4골 차 패배는 충격이었다. 성난 팬들은 프로화 이후 처음으로 선수들에게 "정신차려 용인"을 외쳤다. 이에 대해 최윤겸 감독은 "끝나고 팬들께서 '선수들이 미워서 그런 게 아니다'라고 하시더라. 더 잘하라는 뜻에서 그렇게 하신 거라는 걸 알고 있다"라고 말했다.

다만, 이날 경기에는 최상의 스쿼드 구성이 어렵다. 부상자가 많은 탓이다. 그는 "올 시즌 잘해주던 김진호가 동계 때 다쳤던 연골이 조금 찢어지며 시즌 아웃이 됐다. 석현준도 부상으로 빠졌다"며 걱정했다.

13위 용인은 사실상 올 시즌 남은 경기에서 동기부여가 크지 않다. 플레이오프 진출은 좌절됐고 강등도 없다. 그러나 목표는 뚜렷하다. 10위 이내 진입이다. 최윤겸 감독은 "9위와 5점 차, 10위와 2점 차다. 남은 4경기에서 최선을 다해야 한다"라며 "신생팀 중에서 가장 높은 순위에 오르는 것도 여전한 목표"라고 전했다.