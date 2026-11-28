공유하기 Google에서 GOAL을 팔로우하세요

광고

파주 프런티어FC가 최근 선수단 임금 체불 문제로 혼란스러운 가운데 제라드 누스(스페인) 감독은 “스포츠적인 부분에만 최대한 집중하고 있다”고 말했다.

제라드 감독은 28일 용인미르스타디움에서 열리는 용인FC와 하나은행 K리그2 2026 31라운드 원정경기를 앞두고 기자들과 만나 “항상 똑같이 하던 대로 준비했다. 저희가 어떤 부분을 더 발전해야 해야 하는지, 또 상대가 그동안 어떻게 경기했는지 분석해서 준비했다”면서 “마지막 경기라고 해서 평상시와 다르게 하거나 그러진 않았다”고 말했다.

올해 프로구단으로 정식 출범한 파주는 최근 구단 운영에 차질을 빚고 있다. 실제 지난달 선수단 급여를 일부만 지급했고, 이달에 급여는 지급하지 못했다. 이에 선수들이 클럽하우스 앞에서 시위를 벌이는 등 내홍이 깊어지면서 혼란스러운 상황이다.

제라드 감독은 “지금 저희가 할 수 있는 일에만 최대한 집중하고 있다. 구단 내부 사정은 지금 저희가 관여할 수 있는 부분이 아니”라며 “저희는 저희가 해야 할 일에만 신경 쓰고 최선을 다하려고 한다”고 말을 아꼈다.

광고 광고

파주는 오늘 비기거나 승리를 거두면 신생팀 3개 구단 가운데서 가장 높은 순위로 시즌을 마무리하게 된다. 제라드 감독은 그러나 “아직 경기를 치르지 않았고, 아직 시즌도 안 끝났다”며 경기에 집중하겠다는 뜻을 밝혔다.

그러면서도 “처음 제가 일을 시작할 때부터 계속 가지고 있던 종이가 아직도 사무실 책상에 있다. 시즌 처음 시작하기 전에 기자분들이 예상 순위를 적은 종이인데, 기자분들은 저희가 최하위권에 있을 거라고 예상했다. 그런데 저희는 그 장벽을 뛰어넘었다. 그 부분에 대해 만족스럽고, 지금 계속해서 팀이 발전해 나가고 있어서 긍정적”이라고 했다.