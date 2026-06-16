[GOAL 영덕] ‘훈련 뛰고 영상도 직접 편집’ 울산 김용대 코치, 韓 골키퍼 양성소의 히어로

[골닷컴, 영덕] 이현민 기자 = 한 시대를 풍미했던 ‘용대사르(김용대+에드빈 판 데르 사르)’ 울산 HD 골키퍼 코치가 자신만의 노하우로 후배들을 지도하며 명가 재건에 힘을 보태고 있다.

국가대표 출신인 김용대 코치는 K리그 통산 460경기를 뛴 레전드로 2018년 울산을 끝으로 현역 은퇴를 했다. 7년이 흐른 지난해, 골키퍼 코치로 다시 호랑이굴에 입성해 후배들을 지도하고 있다.

김용대 코치는 지난 시즌 팀이 어려운 상황에서 합류했는데, 울산은 역사상 최초로 강등 위협에 노출됐다. 다행히 극적으로 잔류했고, 이번 시즌 김현석 감독 체제에서 팀 재정비와 함께 분위기 반전에 성공하며 전반기를 2위로 마쳤다.

현재 울산은 경상북도 영덕 파나크 영덕 바이 소노벨에서 하계 전지훈련을 진행하고 있다. 현장에서 만난 김용대 코치는 “지난해 8월 팀에 합류했다. 신태용 감독님 체제에서 변화를 주려고 했는데 쉽지 않았다. 내부적으로 무언가를 만들어가기 힘든 상황이었다”고 떠올린 후 “김현석 감독님이 오시고 내게 다시 한번 기회가 주어졌다. 새로운 코칭스태프 구성과 함께 임대를 떠났던 선수들이 그곳에서 주전으로 활약한 뒤 돌아왔다. 동계훈련 때부터 김현석 감독님이 항상 ‘팀이 우선’이라고 강조하셨고, 임대 갔던 선수들이 기존 선수들과 잘 융화가 돼 팀이 조금씩 단단해지고 있다고 느꼈다. 지난해 강등 될 뻔했던 아픔과 위기를 겪고 다시는 이런 상황을 절대 만들지 말자고 선수들과 이야기했다. 그렇게 좋은 경기력과 성적이 나기 시작했고, 조금 더 욕심을 내는 시점이 됐다. 이번 휴식기가 분수령”이라고 냉탕과 온탕의 경험을 떠올렸다.

김용대 코치는 현역 시절 김현석 감독의 플레이를 직접 경험했다. 지도자로 함께하는 건 처음이다. 그는 “선수 때 투지 넘치고 카리스마가 있으셨다. 감독으로도 마찬가지다. 선수들이 따로 놀지 않게 잘 품으면서 다가가는 스타일”이라고 미소를 보였다.

울산은 최인영, 김병지, 서동명, 김영광, 김승규, 조현우 등 대한민국 국가대표 골키퍼의 양성소이자 산역사다. 김용대 코치는 울산에 몸담은 시간이 선수 시절 말년인 3년에 불과하지만, 2017년 코리아컵의 전신인 FA컵에서 맹활약하며 MVP를 수상, 울산에 역사상 최초 트로피를 안기며 역사를 썼다.

김용대 코치는 “구단에서 골키퍼를 잘 배출하는 부분도 있고, 울산이라는 팀은 기업 구단이자 상징적인 구단이다. 검증된 선수를 많이 데려오고, 선수에게 있어 울산은 자부심과 무게감이 있다. 이곳에 와서도 스스로 노력하니 좋은 선수들이 많이 나오는 것 같다. 개인적으로 현역 시절에 구단에 피해는 주지말자고 생각했는데, 좋은 추억을 남기고 은퇴를 했던 것 같다”고 웃으며 회상했다.

김용대 코치는 울산에서 현역 생활의 마침표를 찍은 뒤 다시 울산 코치로 오기 전까지 꽤 오랜 시간 공백이 있었다.

이유를 묻자, 김용대 코치는 “30년 가까이 축구만 했기 때문에 지도자를 안 하려고 했다. 은퇴 후에 다방면으로 생각해봤는데, 어렸을 때부터 지도자들을 보면 필드는 많으나 골키퍼 출신은 많이 부족했다. 게다가 특수 포지션이지 않나. 그래서 유소년 선수들에게 뭔가 도움을 줄 방법이 없을까 고민하다가 개인 레슨을 통해 초중고대학 선수들을 가르쳤다. 연령과 수준, 상황에 맞는 눈높이 훈련을 했다. 그러면서 스스로를 되돌아보게 됐고, 선수들을 지도하면서 배운 것도 많다”고 털어놓았다.

이어 “지도자를 하고 싶다고 무작정하는 것보다 타인을 가르치는 일이기 때문에 먼저 공부하고 연구해야 한다. 선수 개인마다 성격, 습관, 피지컬 등의 장단점이 있다. 이를 관찰·훈련시키며 개선하고 알려주면서 발전시켜야 한다. 나만의 철학을 두는 것보다 서로 공유를 해야 한다. 어떻게 하면 발전할 수 있을지 고민하고 끊임없이 연구해야 그런 정보나 노하우가 선수들에게 간다. 개인적으로 국내보다 해외로 눈을 돌려 공신력 있고, 활성화된 SNS에서도 정보를 얻는다”면서, “예를 들어 이런 훈련법을 하게 되면 선수들한테 정말 도움이 많이 되겠다고 생각하면서 참고해 개인적으로 만들기도 한다. 숨겨두는 게 아니라 누군가 내 훈련 프로그램을 보고 싶다고 말한다면 공유할 생각도 있다. 거리, 캐칭, 다이빙 훈련을 한다고 치면 선수들에게 어떻게 해야 효과적으로 할 수 있을지 생각하고, 실행으로 옮긴다. 여기에 부가적으로 현대 축구는 골키퍼의 발 기술, 빌드업이 요구된다. 구단 분석팀에서 영상을 받아 내가 직접 편집해서 선수 개인에게 다 보내준다. 운동이 끝나면 저녁에 들어가서 편집을 한다. 서로 영상 분석과 소통으로 디테일한 면을 살핀다”고 밝혔다.

그러면서 “선수들에게 당부하고 싶은 말은 뭔가 답답하거나 막히는 부분이 있으면 그걸 다 같이 이야기하면서 해결해가야 한다. 그래야 발전이 있다. 젊은 선수들의 경우 조금 더 과감하게 도전적으로 임했으면 좋겠다. (조)현우 같은 경우 워낙 경험이 풍부하다. 물론 젊었을 때 그런 과정을 거쳐서 이 자리에 왔다. 현우가 있을 때 나머지 선수도 같이 훈련을 시키면서, ‘너만의 방식도 있지만, 그게 정답은 아니다. 현우 형의 좋은 점을 본받고 네 장점과 잘 접목시키면서 배우자’고 말한다. 영상도 함께 보면서 조언해준다”고 덧붙였다.

울산에는 국가대표 골키퍼 조현우를 포함해 문정인, 최주호, 류성민이 있다. 사실, 조현우가 워낙 건제하기 때문에 세 선수가 실전을 뛸 기회가 거의 없다. 그렇지만 프로는 언제 출전할지 모르는 만큼 늘 준비돼 있어야 한다. 김용대 코치는 월드컵에 차출된 조현우를 제외한 나머지 세 후배들과 구슬땀을 흘리고 있다. 16일 오전 진행된 미니 게임에서 직접 골문을 지키며 수차례 선방 쇼를 선보이기도 했다.

김용대 코치는 “(조)현우는 매 경기를 나가는 고참이다. 실력이 발전하는 것보다 이제 더 이상 실력이 떨어지지 않게 컨디션 조절을 하며 항상 나갈 수 있게 준비를 해야 한다. 그 아래에 있는 선수들은 훈련량을 늘리면서 전술이라든지 경기가 있으면 면밀히 보면서 코칭을 해준다. 현우가 워낙 부동이지만, (문)정인이 같은 경우에는 항상 준비를 해야 한다. 정인이는 이제 스물 아홉인데 골키퍼 수명이 길기 때문에 여기서 끝이 아니다. 경기를 출전해서 존재감을 발휘하면 분명 기회는 온다. 젊은 선수들은 앞으로 마음가짐이 중요하다. 형들을 보고 배우면서 도전적으로 끊임없이 노력을 해야 한다”고 강조했다.