[GOAL 영덕] 울산의 든든한 버팀목 김영권·정승현, “트로피 들겠다” 명가재건 다짐

[골닷컴, 파나크 영덕 바이 소노벨] 이현민 기자 = 울산 HD의 주장단 김영권과 정승현이 명가재건을 약속했다.

지난 시즌 부침을 겪은 울산은 이번 시즌 레전드 김현석 감독 체제에서 반등에 성공하며 전반기를 2위로 마감했다.

울산은 2026 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 브레이크를 맞아 지난 12일 경상북도 영덕 파나크 영덕 바이 소노벨에서 하계 전지훈련을 진행하고 있다.

현장에서 마주한 김영권과 정승현은 “가족과 여행을 다녀왔다. 잘 쉬고 복귀해 훈련을 시작했다. 영덕은 처음인데, 공기도 좋고 셰프님들이 몸에 좋은 음식도 많이 만들어주셔서 몸보신을 잘하고 있다”고 입을 모으며 만족감을 드러냈다.

울산은 전반기 때 리그 15경기를 소화하며 22골로 FC서울(27골)에 이어 센 화력을 자랑했지만, 20실점으로 12팀 중에 10위로 수비 불안을 노출했다.

김현석 감독은 “수비 조직력을 다지고 새로운 시스템을 통해 개선하겠다”고 밝혔다.

김영권은 “수비하는 방법에 관해 세밀하게 훈련하고 있다. 전부 말씀드릴 수 없지만, 전반기에 안 됐던 약속된 플레이나 그런 부분을 맞춰가고 있다. 전반기 마지막 3~4경기에서 스리백을 하며 완성도를 높여갔다. 상대에 따라 포백도 쓸 수 있으니 이질감이 없도록 잘 변형하면서 두 전술의 차이를 줄여가고 있다”고 더욱 단단해질 울산을 예고했다.

정승현 역시 “실점을 했지만, 우리가 많은 골을 넣을 수 있었던 건 그만큼 공격적이었다. 그래서 실점도 많이 하고, 득점도 많이 했다. 결국, 축구는 골이다. 지난해 여름 울산에 복귀했지만, 당시 찬스에서 못 넣었던 적이 많았다. 몇 경기에서 승점을 못 가져오면서 힘들었다. 올해는 우리가 잘한 경기도 있고, 운도 따랐고, 상대 실수가 득점으로 연결되기도 했다”며 확실히 달라진 분위기를 언급했다.

FC안양에서 활약하던 토마스가 울산에 합류했다. 김영권과 정승현 앞에 든든한 벽에 생겼다.

이에 정승현은 “개인적으로 외국인 선수들과 대화를 많이 한다. 토마스는 생각보다 의젓하고 침착하다. 실력은 모르는 사람이 없을 정도로 최고의 선수라 생각한다. 어느 자리에도 설 수 있다. 골도 넣고, 박스 투 박스, 모든 면에서 베스트 플레이어다. 팀적으로 도움이 될 것 같다”고 환대하며 기대감을 드러냈다.

브라질 출신 공격수 에릭도 장기 부상을 털어내고 돌아왔다. 에릭-말컹-야고가 후반기에 어떤 시너지를 낼지 관심사다.

김영권은 “활용할 수 있는 옵션이 많아진 건 사실이다. 외국인 선수들은 앞쪽에서 경쟁을 해야 하는 상황이다. 팀 입장에서 선의의 경쟁을 하면서 나아가면 좋다. 누가 들어가도 해결해줄 수 있다. 수비만 잘하면 된다”고 다짐했다.

울산은 영덕에서 잘 다듬어 후반기, 나아가 시즌 막판에 가장 높은 순위를 바라보고 있다. 김영권은 “우승을 해야 한다. 우리 울산, 전북 현대와 대전 하나시티즌도 최근에 투자를 많이하고 있다. 우리는 최근 5~6년 동안 항상 우승을 다퉜고, 그 안에서 3연패를 일궈냈다. 좋은 선수들이 들어왔고, 경쟁력을 갖췄다고 생각한다. 지금도 충분히 우승을 다툴만한 위치다. 올해 시작 전부터 우승이 목표였다. 전반기를 2위로 잘 마무리했다. (정)승현이랑 트로피를 들면 좋겠다”라고 밝혔다.

정승현도 “시즌 초 미디어데이에 갔을 때 김현석 감독님이 불랙홀 이야기를 하셨고, 나도 우승하겠다는 말을 했다. 분위기가 침묵 속에 비웃는 느낌이랄까. 현재 2위로 잘해주고 있다. 좋은 선수 보강도 됐고, 분위기도 좋다. 항상 우승을 목표로 동료들과 함께 나아가고 있다. 물론 7위까지 승점 차가 크지 않기 때문에 2위가 2위 아니라는 생각으로 잘 준비해야 한다. 전지훈련지에서 선수들이 개인적·팀적으로 노력한다면 좋은 결과가 있을 거라 생각한다. 이 좋은 결과가 바로 우승”이라고 트로피 탈환을 약속했다.