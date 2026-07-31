[GOAL 여의도] '산리오 캐리턱가 떴다' K리그 유니폼 입은 태닝 키티, 팬들과 만난다

[골닷컴, 여의도] 김형중 기자 = ‘All Friends, One League(모두가 친구, 하나되는 리그)’. K리그와 산리오캐릭터즈가 만났다.





한국프로축구연맹은 31일 오전 9시 서울 여의도에 위치한 더현대 서울에서 산리오캐릭터즈와 진행하는 썸머캠프 팝업스토어를 오픈했다. 이날 행사에는 연맹 한웅수 부총재와 쿠팡플레이 이종록 전무, 현대백화점 김창섭 부대표, 그리고 산리오캐릭터즈의 마마다 도시히코 지사장이 참석했다.





연맹과 산리오캐릭터즈의 협업의 첫 시작은 2024년이었다. 이후 2년 간 현장 팝업스토어를 운영하며 다양한 MD 상품을 공개했다. 또 K리그 홈 경기 연계 행사 등을 진행하며 축구 팬과 캐릭터 팬 모두의 뜨거운 관심을 받은 바 있다. 경기장을 찾은 가족 단위 관람객과 젊은 세대의 호응을 얻어 리그 팬층 확대에 기여했다.





올해 협업의 테마는 썸머캠프다. 산리오캐릭터즈가 팀 K리그 선수단으로 변신해 여름 전지훈련에 나선다는 콘셉트이다. 서로 다른 팀에 소속된 산리오캐릭터즈가 하나의 팀으로 모여 전지훈련을 하며 우정과 팀워크를 쌓는 이야기로 구성됐고 해변과 여름 훈련장이 배경이 되었다. 슬로건은 ‘All Friends, One League(모두가 친구, 하나되는 리그)’이다.





올해도 다양한 상품과 이벤트가 마련됐다. 먼저 K리그 29개 전 구단과 산리오캐릭터즈가 협업한 의류, 커스텀 인형 키링, 투명 파우치, 짐색 등 상품 26종을 한정 판매한다. ‘태닝 헬로키티’ 대형 벌룬 포토존과 산리오캐릭터즈 프레임 적용 포토이즘 부스 운영도 운영된다. 또 매일 선착순 500명 대상 한정판 ‘2026 K리그 X 산리오캐릭터즈 패스포트’ 증정하고, 구매 금액별 럭키드로우 이벤트를 통해 팀 K리그 선수단 사인 유니폼, 사인 로고티, 선수 폴라로이드 사진, 팀 K리그 오픈트레이닝 관람 티켓 등을 증정한다.





이날 팝업스토어에는 반가운 얼굴들도 방문했다. 현재 K리그 해설위원으로 활동하고 있는 김원일 위원과 전 K리그 선수 임상협과 신세계가 팝업스토어에서 다양한 상품을 구매했다. 또 배우 신현준도 방문해 K리그 팬임을 입증했다.





연맹은 이번 협업을 통해 K리그 팬층 확대를 기대하고 있다. 실제 2025년 산리오 팝업스토어 전체 고객 중 10~30대 고객이 80%를 차지했고, 여성 고객이 61%에 달했다. 2030 젊은 여성 팬층 확대에 긍정적 영향이 기대된다. 또한 대중적 인기가 높은 산리오캐릭터즈의 팬덤을 K리그로의 유입도 예상되고, 태닝 산리오캐릭터즈와 K리그 홈 경기 행사를 연계해 신규 팬 유입도 기대되고 있다.