[GOAL 안양] "커피 한 잔 산다더니…" 잠자는 말컹 깨운 김현석 감독의 한마디 "넌 잘할 수 있어"

[골닷컴, 안양] 배웅기 기자 = 김현석(58) 감독이 잠자는 말컹(31·울산 HD)을 깨웠다.

울산은 22일 오후 7시 30분 안양종합운동장에서 FC안양과 하나은행 K리그1 2026 9라운드 원정 경기에 나선다.

지난 주중 FC서울에 아쉽게 패한 울산은 직전 광주FC전에서 5-1 대승을 거두며 분위기 반전을 일궜다. 올 시즌 들어 김현석 감독의 리더십 아래 넘어질지언정 쓰러지지 않는 팀으로 변모했고, 2위(5승 1무 2패·승점 16)에 오르며 지난 시즌과 180도 달라진 모습을 보이고 있다. 안양전은 3위 강원FC(9경기 3승 4무 2패·승점 13)와 승점 차를 벌릴 절호의 기회다.

울산은 조현우, 조현택, 정승현, 서명관, 심상민, 보야니치, 이규성, 강상우, 이희균, 장시영, 말컹이 선발 출전한다. 대기 명단에 류성민, 최석현, 박우진, 이재익, 이민혁, 백인우, 이진현, 이동경, 허율이 포함됐다.

경기 전 취재진과 마주한 김현석 감독은 "이전에도 말씀드렸듯 저희는 큰 폭으로 선발 명단을 교체하기보다 출전 시간에 제한을 두는 것을 로테이션으로 생각하고 있다. 피로도는 모두가 같은 조건이다. 안양 역시 포항스틸러스 원정에서 100분이 넘는 시간을 소화했다"고 운을 뗐다.

서울전 패배 후 광주전에서 곧장 반등의 기틀을 마련한 것에 대해서는 "지나간 경기에 매몰되지 말고 다가오는 일정을 잘 준비하자고 말했다. 선수들 역시 서울에 패해 굉장히 자존심에 스크래치가 났을 것이다. 굳이 일깨워 줄 필요가 없다고 생각했고, 선수들이 정말 잘 준비해 줬다. 특별히 준비한 것은 없었다"고 돌아봤다.

김현석 감독은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 휴식기 이후 또 한 번 새로워질 울산의 모습을 예고했다. 김현석 감독은 "이번 시즌 전에는 선수 개개인의 면면을 파악하는 데 시간을 많이 할애했다. 선수의 특성과 성격을 파악해야 전술과 포지션을 구상할 수 있다. 월드컵 휴식기 때 부상자들이 돌아오고 나면 전술적으로도 조금 수정하고자 생각하고 있다. 지금도 조금씩 플랜 C를 가동하고 있지만 더 많은 훈련이 필요한 상황"이라고 밝혔다.

그러면서 "오히려 프리시즌보다 월드컵 휴식기가 길다. 플랜 A 한 가지만 잘하게 되면 다 노출됐을 때 풀어 나가기 쉽지 않다. 경기 중 교체로 전술을 바꿔 운영하는 방식도 만들어 가야 한다"고 덧붙였다.

최근 부상에서 복귀한 서명관이 이번 시즌 처음으로 선발 출전한다. 김현석 감독은 "본인은 몸 상태가 100%라고 이야기하더라. 저는 선수를 믿는다"며 웃은 뒤 "(정)승현이도, (이)재익이도 로테이션이 필요한 시기다. 승현이는 시즌 초 조금씩 쉬었기 때문에 재익이에게 휴식을 주는 것이 맞다고 생각했다"고 설명했다.

말컹이 3경기 4골(1도움)로 매서운 득점력을 뽐내고 있다. 김현석 감독은 "저는 마술사가 아니다. 말컹과 언쟁도 했고, 훈련할 때 엉덩이 두드리며 이끌어 준 것도 있지만 지금의 성과는 본인의 온전한 노력과 의지다. 말컹이 제게 한 이야기가 있었다. 훈련에 한창 참여하지 못할 때 느낀 점이 많다고 하더라. 그래서 '너는 잘할 수 있는 선수다. 필요한 점만 충족한다면 경기에 내보내지 않을 이유가 없다'고 말했다. 고맙다고 커피 한 잔 산다더니 아직 사지 않았다"고 말했다.