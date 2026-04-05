[GOAL 안양] '연승 제동' 김기동 감독, 실점 장면 대해 "코칭스태프와 내 실수"

[골닷컴, 안양] 김형중 기자 = FC서울의 연승 행진이 끊겼다. FC안양 원정에서 무승부에 그쳤다.





서울은 5일 오후 2시 안양종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 6라운드 안양과 원정 경기에서 1-1로 비겼다. 클리말라의 선제골이 나왔지만 아일톤에게 동점골을 허용하며 승점 1점에 그쳤다. 이로써 서울은 개막 후 이어오던 연승 행진에 마침표를 찍었지만, 승점 13점으로 선두는 유지했다.





전반 막판 선제골을 얻은 서울은 후반 안양의 반격에 고전했다. 동점골이 나온 코너킥 상황에서는 아일톤을 마크하는 선수가 없었던 점이 아쉬웠다. 이후 계속해서 안양이 공세를 펼쳤고 서울이 잘 막아내며 경기는 무승부로 끝났다.





경기 후 공식 기자회견에 참석한 김기동 감독은 "경기 끝나면 항상 아쉬운 부분이 있다. 승리 못했지만 승점 1점 가져가고 패가 아직 없다. 실망스럽긴 하지만 다음을 준비할 수 있다. 선수들이 흐름을 가져갈 수 없는 경기였다"라고 말했다.





결과는 아쉬웠지만 클리말라의 득점포는 반갑다. 그동안 외국인 공격수가 아쉬웠던 서울은 클리말라의 올 시즌 활약이 반가울수밖에 없다. 김기동 감독은 "박스 안에서 결정내줄 수 있는 선수다. 하지만 마지막 패스만 잘 해줬다면 추가골이 나올 수 있었다"라고 말했다.





실점 장면에 대해선 "세트피스 준비를 했다. 그 선수가 교체로 들어가면서 선수들이 혼란이 있었을 거다. 큰 선수였다면 누구라도 체크를 했을 텐데 그러지 못했다. 어쨌든 코칭스태프나 제가 실수한 부분이다"라고 설명했다. 이어 "흐름 자체를 밖에서도 보이는데 선수들이 더 힘들었을 거다. 흐름을 가져올 수 없는 분위기였다"라고 전했다.





후반 시작과 함께 교체아웃도니 야잔에 대해선 "전반에 복부쪽에 충격이 있어서 뛸 때 어려움이 있었다. 체크를 해봐야 하지만 큰 부상은 아닐 거라 본다"라고 말했다.





다음 경기는 전북, 울산, 대전과 3연전이다. 그는 "33라운드 전승은 할 수 없다. 강팀과 해서 지고 약팀과 이긴다는 보장도 없다. 어느정도 한 템포 쉴 수 있다. 강팀과 하는 게 기대된다. 팀 자체가 작년에도 그렇고 어려운 시점에 잘했기 때문에 올해도 잘해줄 거라 기대한다"라고 말했다.



