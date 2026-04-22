[GOAL 안양] 안양에 내려진 '말컹 경계령', 유병훈 감독은 "세 가지 정도 준비한 게 있다"

[골닷컴, 안양] 배웅기 기자 = FC안양 유병훈(49) 감독이 말컹(31·울산 HD)의 파괴력을 경계했다.

안양은 22일 오후 7시 30분 안양종합운동장에서 울산과 하나은행 K리그2 2026 9라운드 홈 경기에 임한다.

직전 포항스틸러스전에서 1-0으로 승리하며 반등의 기틀을 마련한 안양이 울산전에서 올 시즌 첫 연승에 도전한다. 포항전에서 6경기 만에 승리한 안양은 6위(2승 4무 2패·승점 10)에 올라 있다.

안양은 김정훈, 김동진, 권경원, 이창용, 이태희, 김정현, 토마스, 마테우스, 아일톤, 최건주, 김운이 선발로 나선다. 대기 명단에 김다솔, 김영찬, 강지훈, 이진용, 라파엘, 채현우, 문성우, 박정훈, 엘쿠라노가 이름을 올렸다.

경기 전 취재진과 마주한 유병훈 감독은 "포항전에서 어렵게 반등을 이룬 만큼 연승을 말이 아닌 몸으로 표현하자고 이야기했다. 가장 중요한 점은 팀 단위 압박과 이에 따른 블록 형성, 커버 플레이"라고 운을 뗐다.

안양은 지난 시즌 개막전에서 울산을 꺾으며 K리그1 첫 승을 거둔 좋은 기억이 있다. 유병훈 감독은 "(울산이) 지난해와는 득점력부터 다르다. 모든 선수가 잘해 주고 있다. 다만 득점이 많은 반면 실점도 많기 때문에 저희로서는 상대 공격을 잘 제어하고 경기 내내 흔들리지 않는 것이 중요하다"고 밝혔다.

이번 시즌 3경기에서 4골 1도움을 폭발하고 있는 말컹을 의식하지 않을 수 없다. 유병훈 감독은 "말컹의 높이 때문에 조금 고민을 했다. 강팀 상대로는 리더십이 필요하다는 생각이 있기 때문에 최근 경기력이 좋은 김영찬 대신 주장인 이창용을 기용하게 됐다. 이제 이창용과 권경원이 어떻게 말컹을 막느냐의 문제인데, 한 세 가지 정도 준비한 것이 있다"고 설명했다.

라파엘이 포항전에 이어 다시 한번 데뷔전을 준비한다. 유병훈 감독은 "후반 막바지쯤 (교체 투입을) 생각하고 있다. 팀에 늦게 합류한 만큼 이제 조금씩 적응하고 있는 단계다. 한 열흘 전까지만 해도 시차와 날씨에 적응하지 못해 피곤하고 민감해 했다. 최근 전술 훈련에서 특별함을 볼 수 있었고, 또 라파엘만이 가진 장점도 있기 때문에 오늘부터 시작해 점차 출전 시간을 부여하고자 한다"고 전했다.