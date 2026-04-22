[GOAL 안양] 말컹-허율 '트윈 타워' 적중! 울산 김현석 감독 "원정서 승점 챙긴 것에 의의 두고 파"

[골닷컴, 안양] 배웅기 기자 = 김현석(58) 감독이 2경기 연속골을 터뜨린 허율(25·이상 울산 HD)을 극찬했다.

울산은 22일 오후 7시 30분 안양종합운동장에서 열린 FC안양과 하나은행 K리그1 2026 9라운드 원정 경기에서 1-1로 비겼다.

전반 4분 아일톤에게 이른 선제골을 내준 울산은 후반 37분 허율의 동점골로 균형을 맞췄고, 이후 역전골을 위해 공격에 열을 올렸으나 또 한 번 결실을 맺는 데는 실패하며 적지에서 승점 1을 챙기는 데 만족해야 했다.

경기 후 기자회견에 참석한 김현석 감독은 "전후반 콘셉트를 각각 달리 준비했는데, 시작한 지 5분도 채 되지 않아 실점하는 바람에 흔들렸다. 후반에는 말컹과 율이의 '트윈 타워'를 계획했다. 율이의 연속골 덕에 비길 수 있었고, 원정에 와 승점을 가져가는 것에 의의를 둬야 할 것 같다. 대전하나시티즌전은 사력을 다해 준비하겠다"고 운을 뗐다.

이날 말컹이 안양의 밀집 수비에 다소 고전하는 모습을 보인 것에 대해서는 "말컹은 이제 훈련보다 출전 시간을 늘려가며 체력을 끌어올려야 한다. 교체도 생각했지만 앞으로 일정을 대비해 뛰게 하는 것이 낫겠다는 판단을 내렸고, 트윈 타워를 구상했다.

허율의 동점골은 이진현의 칼날 같은 크로스에서 비롯됐다. 김현석 감독은 "진현이는 로테이션의 일환으로 직전 경기 명단에서 제외됐다. 이번 경기에는 투입할 테니 제 역할을 잘 해달라고 요구했는데, 좋은 장면을 만들어 줘 고맙다"며 엄지를 치켜세웠다.

야고와 말컹에 이어 허율까지 부활의 신호탄을 쏘아 올렸다. "선수 개인의 공로인데, 이런 이야기하기 부끄럽다"며 멋쩍은 웃음을 지은 김현석 감독은 "공격적으로 원 포인트 레슨을 해 주고 있다. 말컹, 율이, 야고 모두 굉장히 좋은 선수다. 조금의 포인트만 고치면 더 위협적인 선수가 될 수 있다고 생각한다. 감각은 제가 가르쳐 줄 수 있는 것이 아니다. 방향만 제시해 주고 어떤 방법으로 골을 넣어야 하는지 공유하고 있다"고 설명했다.

울산은 올 시즌 전반에만 7실점을 허용했다. 김현석 감독은 "안양이 속도 있는 선수가 많고 카운터 어택에 최적화된 팀이기 때문에 라인을 한 블록 내렸다. 공교롭게도 시작한 지 몇 분 되지 않아 실점하는 바람에 플랜이 흔들렸다. 실점하지 않고자 여러 방법을 생각하고 훈련하고 있다. 시간이 필요하고 더 많은 훈련을 해야 할 것 같다"고 강조했다.