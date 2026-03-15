[GOAL 아산] 39세 맞아? '2경기 연속 결승골' 에드가 극찬한 대구 김병수 감독 "늘 믿음직한 득점원"

[골닷컴, 아산] 배웅기 기자 = 대구FC 김병수(55) 감독이 극적인 결승골을 터뜨린 에드가(39·이상 대구FC)를 칭찬했다.

대구는 15일 오후 2시 이순신종합운동장에서 열린 충남아산FC와 하나은행 K리그2 2026 3라운드 원정 경기에서 박기현, 세라핌, 에드가의 연속골에 힘입어 3-2로 승리하며 3연승을 달렸다.

이날 대구는 전반 36분 박기현의 선제골과 전반 42분 세라핌의 추가골로 앞서 나갔으나 전반 추가시간 은고이에게 페널티킥 실점을 허용한 데 이어 후반 39분 동점골까지 내주며 주도권을 헌납했다. 해결사는 결국 에드가였다. 대구는 후반 42분 에드가의 극적인 결승골이 터지며 그 어느 때보다 귀중한 승점 3을 챙겼다.

경기 후 기자회견에 참석한 김병수 감독은 "우선 승점 3을 땄다는 점에 만족한다. 추운 날씨에도 열렬히 응원해 주신 팬분들께 감사드린다. 선수들이 처음 접해 보는 잔디 상태에 어려움이 있었다. 마지막에 집중력을 잃지 않고 득점한 것은 저희 선수들만의 힘이 아닌가 생각한다"고 운을 뗐다.

후반 들어 급격히 흔들린 수비에 대해서는 "전쟁이라고 표현하면 강점을 활용해 상대 약점을 치는 것이다. 약점이 나오기 전에 강점을 극대화하고자 했다. 승리한 이상 크게 개의치 않는다"고 말했다.

선발 데뷔전을 치른 데커스의 활약을 평가해 달라고 하자 "활동량이 많았고, 첫 경기임에도 불구하고 굉장히 위협적인 모습을 보였다. 시간이 지나면 더 좋아질 것이라고 생각한다. 에드가와 공존 문제는 항상 고민하고 있다. 앞으로가 기대되는 선수"라고 칭찬했다.

에드가가 2경기 연속 해결사로 떠올랐다. 김병수 감독은 "에드가는 늘 믿음직한 득점원이다. 사실 도망 갈 수 있는 기회가 몇 차례 있었는데, 살리지 못하면서 어렵게 흘러갔다. 그런 상황에서 에드가의 득점이 나와 좋았다"고 전했다.