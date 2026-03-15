[GOAL 아산] 2년 전 승강 PO 복수 다짐한 충남아산 임관식 감독 "강팀 넘어설 수 있어야…간절함 통할 것"

[골닷컴, 아산] 배웅기 기자 = 충남아산FC 임관식(50) 감독이 대구FC를 향해 복수를 다짐했다.

충남아산은 15일 오후 2시 이순신종합운동장에서 대구와 하나은행 K리그2 2026 3라운드 홈 경기를 갖는다. 2라운드 휴식 팀이었던 충남아산은 1일 파주 프런티어 FC에 3-2 승리를 거둔 뒤 2주간 휴식기를 가지며 대구전을 준비했다.

양 팀의 맞대결은 2024시즌 승강 플레이오프(PO) 이후 두 시즌 만에 치러지는 리벤지 매치다. 당시 1차전에서 4-3으로 승리한 충남아산은 2차전 대구 원정길에 올라 1-3으로 패하며 창단 첫 K리그1 승격의 꿈이 물거품이 됐다. 사령탑도, 선수단도 달라졌으나 여전히 복수를 꿈꾸고 있다.

임관식 감독의 선택은 4-4-2 포메이션이다. 신송훈이 골키퍼 장갑을 착용하고 김주성-최희원-막스-박종민이 수비라인을 구성한다. 미드필드진에 박시후-손준호-김영남-김정현이 위치하고 최전방에 김혜성-은고이가 포진한다.

경기 전 취재진을 만난 임관식 감독은 "파주전 경기력이 준비한 것에 비해서는 좋지 않았다. 휴식을 통해 부족한 점은 보완하고 저희가 잘하는 빠른 공수 전환은 조금 더 강력하게 인지할 수 있게끔 했다"고 운을 뗐다.

에드가, 세라핌, 데커스 등을 앞세운 대구의 막강한 공격을 어떻게 대비했는지 묻자 "주안점은 높이에 있다. 에드가가 전반에 투입되냐, 후반에 투입되냐 차이다. 데커스의 정보는 많지 않지만 높이와 힘을 갖춘 선수임에는 분명하다. 비록 결장하나 세징야를 대비하는 플랜 A는 유지하되 데커스의 높이에서 무언가 만들어진다면 플랜 B를 준비할 것"이라고 답했다.

이어 "균열을 내는 선수는 세라핌이 될 것이라고 생각한다. 축구는 결국 땅따먹기기 때문에 세라핌에게 공간을 주지 않고자 준비했다. 박시후를 선발로 기용한 것 역시 같은 맥락이다. 세라핌이 워낙 속도가 빠르지 않나. 김주성과 협력해 수비하되 앞으로 나아갈 때는 에너지 레벨과 속도를 활용할 수 있도록 중점을 뒀다"고 설명했다.

충남아산은 최근 가나 국적의 최전방 공격수 나임 영입을 확정 지었다. 임관식 감독은 "훈련은 어느 정도 참여해 준비가 됐는데, 라마단 기간이 내일모레 끝난다. 이번 주에 연습경기를 가져보고 준비돼 있다는 판단이 서면 당장 다음 경기에도 선보일 의향이 있다"고 밝혔다.

임관식 감독은 충남아산의 새로운 수장으로서 2년 전 승강 PO 패배의 복수를 다짐했다. 임관식 감독은 "강팀을 넘어설 수 있어야 기대한 만큼 보여줄 수 있다고 생각한다. 또 수장으로서 구단의 역사를 잘 알고 있기 때문에 반드시 복수를 해내고 싶다. 선수단 역시 특별함을 느끼고 있는 경기다. 간절함이 통할 것"이라고 힘주어 말했다.