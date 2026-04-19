[GOAL 아산] '7경기 무승' 전남 박동혁 감독의 한숨 "열심히 하는 만큼 결과 나오지 않아 아쉽다"

[골닷컴, 아산] 배웅기 기자 = 전남드래곤즈 박동혁(47) 감독이 길어지는 무승에 한숨을 내쉬었다.

전남은 19일 오후 4시 30분 이순신종합운동장에서 열린 충남아산FC와 하나은행 K리그2 2026 8라운드 원정 경기에서 2-2로 비기며 무승 행진을 7경기(2무 5패)로 늘렸다.

전반 7분 호난의 선제골로 앞서 나간 전남은 전반 29분 데니손에게 동점골을 허용했고, 전반 37분 발디비아가 달아나는 득점을 터뜨렸으나 후반 32분 나임에게 다시 한번 실점하며 무승부라는 결과에 만족해야 했다.

경기 후 기자회견에 참석한 박동혁 감독은 "오랜만에 선제골이 나왔고, 팀이 살아나는 모습이 나타났다. 힘도 좋았고, 굉장히 열심히 했다"며 "열심히 하는 만큼 결과가 나오지 않아 아쉽다. 운도 따라주지 않는 느낌이다. 힘을 더 내야 할 것 같고 저 역시 잘 준비해야 한다"고 자평했다.

수비 불안이 또 한 번 발목을 잡았다. 박동혁 감독은 "무실점 경기가 첫 번째 목적이 돼야 한다는 생각이 들 만큼 아쉽다. 박스 안에서 지키고자 하는 마음은 이해하나 조금 더 책임감이 필요하다. 실점 역시 나오지 않아도 될 장면이었다"고 전했다.

마지막으로 박동혁 감독은 "팬분들께 죄송하다는 말씀밖에 드릴 것이 없다. 경기 후 (원정석 쪽으로 가) 인사드릴 때 서포터즈 회장님 등 두 분께서 머리카락을 자르시는 모습을 봤다. 팀을 사랑하고 믿고 지지해 주시는 만큼 못하고 있다는 것을 느꼈다"며 고개를 숙였다.