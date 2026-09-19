충남아산FC 안드레 감독이 모처럼 환하게 웃었다.

안드레 감독이 이끄는 충남아산은 19일 이순신종합운동장에서 펼쳐진 천안시티FC와 하나은행 K리그2 2026 27라운드 홈경기에서 3대 1로 승리했다. 전반 35분과 40분 각각 김영남과 김종민의 연속골로 앞서가다가 후반 9분 최규백에게 만회골을 내준 충남아산은 수세에 몰렸으나 잘 버텨내더니 후반 추가시간 1분 데니손이 승부에 쐐기를 박았다. 승점 34(9승7무9패)를 쌓은 충남아산은 순위표 7위로 두 계단 도약하면서 플레이오프(PO) 진출 마지노선인 6위 부산 아아파크(승점 41)와 격차를 승점 7로 좁히면서 바짝 추격에 나섰다.

안드레 감독은 “2연패 후에 분위기는 말로 하기 어려울 정도로 힘들었다. 그런 분위기 속에서 선수들이 하나로 똘똘 뭉쳐서 승리했다”며 “전반에 연속골로 앞서가면서 다소 편안하게 갈 줄 알았지만, 후반에 추격골을 내준 후 힘든 상황에 놓였다. 그러나 교체 이후 흐름을 다시 가져오면서 승리할 수 있었다”고 말했다. 이어 “이 분위기를 그대로 이어가 다음 경기도 좋은 결과를 내겠다”고 다짐을 덧붙였다.

김종민이 1골·1도움을 기록하면서 승리의 주역이 됐다. 안드레 감독은 “말할 필요도 없이 엄청난 선수”라며 “은고이와 주전 경쟁을 하고 있는데, 은고이와는 또 다른 스타일이다. 특히 문전 앞에서 마무리만큼은 단연 최고다. 오늘도 결정적인 장면에서 아름답게 골을 넣었고, 도움까지 추가했다. 축하한다고 전하고 싶다”고 칭찬했다. 후반전에 김종민과 언쟁(?)하는 듯한 모습에 대해선 “제가 벤치에서 보면서 (움직임을) 주문하는 상황이었다. 다만 직접 뛰는 선수는 또 다른 입장”이라며 “어쨌든 서로 의욕적인 모습은 긍정적이라고 생각한다”고 설명했다.

결과적으로 로테이션이 성공적으로 작용했다. 이번에 선발 출전 기회를 잡은 선수들이 제 역할을 다하면서 승리에 크게 기여했다. 안드레 감독도 “오랜만에 기회를 잡은 선수들이 경기에 투입됐을 때 의욕적인 모습이나 진지하게 임하는 태도를 많이 본다. 그게 좋은 결과로 나타났다”며 “저는 한국인이든 외국인이든 나이가 적든 많든 상관없이 지금 순간 가장 잘하고 열심히 하는 선수를 투입할 것”이라고 밝혔다.

충남아산은 약 4개월 만에 3골을 넣으면서 대승을 거뒀다. 공격력이 다시 살아난 부분에 대해선 “경기를 앞두고 선수들에게 편안하게 뛰면서 최대한 공격 상황을 많이 만들자고 주문했던 것이 잘 맞아떨어진 것 같다”며 “사실 오늘 골을 더 넣을 수 있었다. 결정적인 찬스가 몇 차례 더 있었다. 골이 더 나오지 않은 부분은 아쉽지만, 그래도 승점 3을 획득한 것은 마음에 든다”고 기뻐했다.[GOAL 아산] ‘2연패 탈출’ 안드레 감독 “이 분위기 이어가 다음 경기도 좋은 결과 내겠다”