[GOAL 아산] '예상치 못한 풍파' 전남 부진에 고개 숙인 'K-바디' 김범수 "긍정적 에너지 불어넣겠다…이 또한 지나가리"

[골닷컴, 아산] 배웅기 기자 = 프로 5년 차, 예상치 못한 풍파를 겪고 있는 김범수(26·전남드래곤즈)가 계속되는 무승에 아쉬움을 삼키면서도 쉽게 무너지지 않겠다고 다짐했다.

전남은 19일 이순신종합운동장에서 열린 충남아산FC와 하나은행 K리그2 2026 8라운드 원정 경기에서 2-2로 비기며 무승 행진을 7경기(2무 5패)로 늘렸다. 올 시즌 전만 해도 유력한 K리그1 승격 후보 중 하나로 거론되던 전남은 현재 1승 2무 5패(승점 5)로 14위에 위치해 있다.

수비 집중력과 불운에 또 한 번 발목을 잡힌 전남이다. 전반 7분 호난의 선제골로 앞서 나간 전남은 전반 29분 데니손에게 동점골을 허용했고, 전반 37분 발디비아가 달아나는 득점을 터뜨렸으나 후반 32분 나임에게 다시 한번 실점하며 승점 1을 갖는 데 만족해야 했다.

이날 김범수는 이전 경기에 비해 보다 공격적인 역할을 부여받았고, 측면의 돌격대장 노릇을 하며 호난의 선제골을 도왔다. 경기 후 믹스트존(공동취재구역)에서 만난 김범수는 "팬분들께서 애타게 승리를 기다리고 계신 만큼 코치진도, 선수단도 똘똘 뭉쳐 열심히 노력해야 할 것 같다"고 운을 뗐다.

이어 "기분이 상하지만 그래도 어떻게든 분위기를 좋게 유지하고자 한다. 한편으로는 좋지 않은 흐름으로 시작한 만큼 나중에는 좋은 흐름으로 스퍼트를 할 수 있지 않을까 하는 생각도 든다"며 "개인적으로는 오랜만에 선발로 나섰는데, 팀이 하나로 움직인 덕에 도움이라는 좋은 결과가 나왔다. 앞으로도 많은 기회를 만들어 낼 수 있도록 노력할 것"이라고 전했다.

군 복무를 현역으로 마친 뒤 K7리거로 현역 생활을 시작, 2022년 여름 제주유나이티드(現 제주SK FC)에 입단하며 K리그1 무대에 발을 내디딘 김범수는 입지전적이라는 표현과 잘 어울리는 선수다. 지난 시즌에는 성남FC에 몸담으며 팀의 K리그2 플레이오프(PO) 진출에 혁혁한 공을 세웠다. 이러한 위닝 멘탈리티가 지금의 전남에는 큰 도움이 될 수 있다.

김범수는 "개인적으로는 다사다난한 날의 연속이었다"며 웃은 뒤 "'이 또한 지나가리'라는 말이 있지 않나. 제가 팀에 긍정적인 에너지를 불어넣을 수 있다면 지금의 상황을 이겨 내는 데 조금이라도 도움이 될 것이라고 생각한다. 적어도 부정적인 에너지보다는 나을 것"이라고 밝혔다.

경기 후에는 전남 원정 팬 2명이 앞으로의 호성적을 기원하는 의미로 삭발식을 거행했다. 김범수는 "많이 와닿았다. 매주 주말마다 개인 시간을 할애해 멀리까지 와 주시고 응원해 주신다는 것은 쉽지 않고 그만큼 감사한 일이다. 그런 모습을 본 이상 어떻게든 이겨야 하고 모두가 더 최선을 다해야 한다"고 힘주어 말했다.