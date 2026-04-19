[GOAL 아산] "여전히 충격"…사령탑 빈자리 메우는 충남아산 김효일 대행 "임관식 감독님, 경질된 것"

[골닷컴, 아산] 배웅기 기자 = 충남아산FC 김효일(47) 감독 대행은 여전히 충격에서 헤어 나오지 못했다.

충남아산은 19일 오후 4시 30분 이순신종합운동장에서 전남드래곤즈와 하나은행 K리그2 2026 8라운드 원정 경기에 임한다.

6경기 3승 1무 2패(승점 10)로 7위에 위치해 있는 충남아산은 지난 17일 일신상 이유로 임관식 전 감독과 결별했다고 발표했다. 이번 경기는 김효일 수석코치가 감독 대행으로 지휘봉을 잡는다. 충남아산은 올 시즌 일정이 많이 남아 있는 만큼 최대한 빠르게 후임 사령탑을 선임한다는 계획이다.

충남아산은 신송훈, 김주성, 이호인, 장준영, 박종민, 데니손, 손준호, 김영남, 한교원, 은고이, 윤제희가 선발로 나선다. 대기 명단에 김진영, 박성우, 한정수, 윌리암, 박세직, 김정현, 나임, 김혜성, 김종민이 이름을 올렸다.

경기 전 취재진과 마주한 김효일 감독 대행은 "다른 말씀을 드리기 전 바로잡고 싶은 점이 있다. (임관식) 감독님께서 일신상 이유로 떠나셨다고 하는데, 그런 것은 전혀 없었다. 경질되신 것이 맞다. 방송사 인터뷰에서도 말씀드렸다. 갑작스러운 일이고 현역 생활도 함께하며 친형보다 친하게 지낸 형인 만큼 여전히 충격이 있다"고 입을 열었다.

임관식 감독은 충남아산과 결별 이후 외부와 연락을 끊은 상황이다. 김효일 감독 대행은 "휴대전화를 꺼 놓으셨더라. 지인이 대부분 겹치다 보니 제가 전화를 백 통 정도 받았다. 똑같은 말을 한 여든 번은 한 것 같다. 저도 답답하고 납득되지 않는 상황"이라며 한숨을 내쉬었다.

전남전을 어떻게 준비했는지 묻자 "감독님께서 동계 훈련 때부터 해 오신 '늑대 축구', 즉 상대를 물어뜯는 축구는 똑같이 할 생각이다. 잘못됐다고 보지 않는다. 선수단에는 '그래도 우리는 프로답게 전남전에 임하자. 승리로써 감독님을 웃음 짓게 해 드리자. 선배로서 부탁한다'고 말했다"고 답했다.