[GOAL 아산] '데커스 선발 기용' 대구 김병수 감독 "세징야, 갈비뼈 미세 골절…공격진 여유 없다"

[골닷컴, 아산] 배웅기 기자 = 세징야(36)가 부상으로 결장하는 가운데 데커스(23·이상 대구FC)가 선발 데뷔전을 갖는다.

대구는 15일 오후 2시 이순신종합운동장에서 충남아산FC와 하나은행 K리그2 2026 3라운드 원정 경기를 치른다.

개막 후 2연승을 내달리며 K리그1 승격 후보다운 면모를 뽐낸 대구다. 1일 화성FC전에서 1-0으로 승리한 데 이어 7일 '난적' 전남드래곤즈를 4-2로 꺾었다. 에드가, 세라핌, 세징야를 앞세운 외국인 공격진의 화력이 불을 뿜었다. 이번 경기에는 세징야가 갈비뼈 부상으로 결장하나 최근 새롭게 영입된 데커스가 선발로 나선다.

김병수(55) 감독의 선택은 4-4-2 포메이션이다. 한태희가 골키퍼 장갑을 착용하고 정헌택-김강산-김주원-황재원이 수비진을 이룬다. 미드필드진에 박기현-류재문-한국영-세라핌이 자리하고 최전방에 김주공-데커스가 포진한다.

경기 전 취재진과 마주한 김병수 감독은 세징야의 부상 정도와 데커스의 선발 기용 배경에 대해서 "세징야는 직전 경기에서 미세한 갈비뼈 골절이 있었다. 오래 걸리지는 않을 것 같다"며 "데커스는 추후에 기용하고자 했는데, (공격진에) 여유가 없기도 하고 시즌 초 분위기가 중요하다는 점에서 선발을 결정했다"고 설명했다.

데커스에게 특별히 주문한 점이 있는지 묻자 "마음을 편히 갖길 바란다. 저는 데커스의 잠재력이 굉장히 크다고 보고 있다. 또 한 가지는 상황에 따라 에드가와 공존이 중요하다. 큰 기대감을 갖고 있다"고 답했다.

김병수 감독의 첫 이순신종합운동장 방문이다. 김병수 감독은 "K리그2에 적응하는 단계다. 몇 경기는 더 해 봐야 할 것 같다"며 "전반적으로 에너지 레벨이 높은 팀이 많다. 상대 에너지 레벨이 높으면 높을수록 힘든 점이 없지 않아 있기 때문에 잘 준비해야 할 것 같다"고 밝혔다.