[골닷컴, 아산] 배웅기 기자 = 충남아산FC 최성환(45) 수석 코치가 동기 부여를 강조했다.

충남아산은 29일 오후 2시 이순신종합운동장에서 부산아이파크와 하나은행 K리그2 2026 34라운드 홈 경기를 치른다.

비록 직전 서울 이랜드 FC전에서 1-1 무승부를 기록하며 준플레이오프(PO) 진출이 불발된 충남아산이지만, 올 시즌 마지막 홈 경기에서는 승전고를 울리며 유종의 미를 거두겠다는 각오다.

충남아산은 신송훈, 이호인, 김혜성, 변준영, 김주성, 김영남, 손준호, 신일연, 데니손, 은고이, 한교원이 선발로 나선다. 대기 명단에는 김진영, 황기욱, 박성우, 최보경, 박종민, 장준영, 박세직, 비티뇨, 박주영이 이름을 올렸다.

안드레 충남아산 감독의 퇴장 징계로 이날 대신 지휘봉을 잡는 최성환 수석 코치는 "평상시대로 준비했다"면서도 "동기 부여가 가장 어려운 과제다. 현역 시절에도 이런 경기를 어떻게 집중력 있게 치르느냐가 늘 고민이었다. 경기 전에 메시지를 잘 전해야 할 것 같다"고 운을 뗐다.

충남아산은 서울 이랜드전에서 완성도 높은 역습을 선보였다. 다만 최성환 수석 코치는 "이번 경기는 부산이 1라운드 로빈과 비교해 수비적으로 나서는 만큼 또 다른 양상이 펼쳐질 것으로 예상한다"며 "서로 실책을 저질렀을 때 얼마나 잘 보완하느냐가 승부를 가를 것"이라고 말했다.

서울 이랜드전에서 종아리 근육을 다친 김종민의 부상 정도를 묻자 "근육이 조금 찢어졌다. 무리할 상황은 아니"라며 "최근 큰 역할을 해 온 만큼 너무 아쉽다. 은고이가 자신만의 장점을 잘 나타내 주길 기대하고 있다"고 답했다.

충남아산은 김주성(24), 데니손(29), 손준호(34)가 올 시즌 대상 시상식 베스트 11 부문에 입후보했다. 최성환 수석 코치는 "세 선수에게는 동기가 될 것이다. 모두 받을 자격 있는 선수"라며 "또 이번 경기에서 신송훈이 전 경기 선발 풀타임 기록을 세우게 된다"고 전했다.