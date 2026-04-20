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[GOAL 아산] 흔들리는 충남아산, 무거운 짐 짊어진 '베테랑' 한교원 "무너지지 않으려 노력"

충남아산FC vs 전남 드래곤즈
충남아산FC
전남 드래곤즈
K리그2
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[골닷컴, 아산] 배웅기 기자 = 베테랑의 역할이 그 어느 때보다 중요한 시점이다.

충남아산은 19일 이순신종합운동장에서 열린 전남드래곤즈와 하나은행 K리그2 2026 8라운드 홈 경기에서 2-2로 비겼다.

이날 충남아산은 김효일 감독 대행이 지휘봉을 잡고 팀을 이끌었다. 충남아산은 직전 김해FC2008전(1-1 무승부) 이후 돌연 임관식 전 감독과 결별을 택했고, 지난 17일 "임관식 감독과 일신상 이유로 동행을 마무리하게 됐다"고 발표했다. 이에 김효일 감독 대행은 전남전에 앞서 "다른 말씀을 드리기 전 바로잡고 싶은 점이 있다. 일신상 이유 같은 것은 없었다"고 반박했다. 전남전은 여러모로 어수선한 분위기 속 치러졌다.

전반 7분 호난에게 선제골을 내준 충남아산은 전반 29분 데니손의 득점으로 균형을 맞췄고, 전반 37분 발디비아에게 추가골을 실점했지만 후반 32분 나임이 동점골을 터뜨리며 값진 무승부를 이끌어 냈다. 경기 후 믹스트존(공동취재구역)에서 '베테랑' 한교원(35)을 만나 작금의 충남아산이 처한 상황을 대략적으로 파악할 수 있었다.

한교원은 "순위 경쟁이 치열한 상황에서 승리하지 못해 아쉬움이 많이 남는다"며 "공격 상황에서 마무리 짓는 훈련을 더 해야 할 것 같다. 저를 포함한 공격진이 각성해 조금 더 집중력을 보여야 한다고 생각한다"고 자평했다.

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분위기가 어수선한 만큼 그 어느 때보다 베테랑의 역할이 중요하다. 한교원은 전남전을 앞두고 지난 일주일을 어떻게 보냈는지 묻자 "팀적으로 100% 정상적이었다고 말씀드리는 것은 거짓말"이라며 "베테랑의 위치에서 형들과 함께 분위기를 만들어 가야 한다. 아직 많은 경기가 남아 있는 만큼 할 일이 많다. 선수들과 조금 더 많이 대화를 나눴고, 무너지지 않고자 노력했다"고 전했다.

이어 "강팀이 되기 위해서는 역사도, 색깔도 중요하다"며 "충남아산은 공격적인 축구로 (K리그1) 승격에 도전하는 팀이지 않나. 이 색깔이 희미해지지 않도록 노력하는 것이 베테랑들에게 주어진 책무"라고 강조했다.

전반 3분 만에 울려 퍼진 충남아산 홈 팬들의 "정신 차려 아산"이라는 외침에도 답했다. 한교원은 "팬분들의 함성이 단 한 번도 당연하다고 생각한 적 없다. 팬분들의 마음을 받아들이고 공감하며 조금이라도 더 좋은 모습을 보여드리고자 노력했다. 승리하지 못해 죄송한 마음"이라며 고개를 숙였다.

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