[골닷컴, 아산] 배웅기 기자 = 데니손(29·충남아산FC)이 참아 왔던 눈물을 터뜨렸다.

데니손은 29일 오후 2시 이순신종합운동장에서 열린 부산아이파크와 하나은행 K리그2 2026 34라운드 홈 경기(0-0 무승부)에 선발 출전해 풀타임을 소화했다. 이날 데니손은 여러 차례 번뜩이는 모습을 보이며 공격진을 진두지휘했지만 끝내 골문을 열지는 못했다.

경기 후 믹스트 존(공동 취재 구역)에서 취재진과 마주한 데니손은 "부산은 강한 팀이기 때문에 어려운 경기가 될 것으로 예상했다. 실제로 많은 기회를 만들지 못했고, 득점에도 어려움을 겪었다"며 아쉬워했다.

이어 올 한 해를 돌아봐 달라고 하자 데니손의 눈가에는 눈물이 고였다. 입술까지 파르르 떨릴 정도였다. 그는 "준플레이오프(PO) 진출이라는 목표를 이루지 못했다. 특히 올 시즌 초반의 순간순간이 많이 생각난다. 마지막까지 문을 두드린 만큼 너무 슬픈 결과"라며 눈물을 훔쳤다.

그러면서 "저희가 원하는 모습을 보여 드리지 못해도 늘 지켜봐 주시고 응원해 주시는 팬 여러분의 모습이 떠올라 더 슬픈 것 같다. 조금만 더 잘했으면 어땠을까 하는 아쉬움이 남는다"고 덧붙였다.

이번 시즌 29경기에 나서 9골 4도움을 올린 데니손은 대상 시상식을 앞두고 K리그2 베스트 11 왼쪽 미드필더 부문에 입후보했다. 이에 대해서는 "무엇보다 지난 시즌에 비해 출전 시간이 많이 늘어나 감사하다. 올해 보여 드린 모습이 진정한 제 모습"이라며 "그래서인지 기록에도 자부심을 느끼고 있다"고 말했다.

두 경쟁자(정승배·제갈재민)와 비교해 어떤 측면에서 특히 우세하다고 생각하는지 묻자 "부상으로 결장한 것을 제외하면 거의 모든 경기에 나섰다. 또 부상에서 복귀해서도 기량을 잘 유지했다. 팀 내 최다 득점자인 점 역시 수상 자격에 부합한다고 생각한다"면서도 "시상은 제가 하는 것이 아니지 않나. 주변에서 힘을 보태 주셨으면 하는 마음"이라고 답했다.

이날(29일)은 데니손의 스물아홉 번째 생일이었다. 불과 몇 분 전만 해도 눈물을 흘리던 데니손은 생일 이야기가 나오자 언제 그랬냐는 듯 "많은 분께서 축하해 주셨다"며 환히 웃어 보였다. 준PO 진출 불발의 아쉬움과 모든 팬을 향한 고마움이 교차한 데니손의 올 시즌은 그렇게 막을 내렸다.