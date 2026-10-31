[GOAL 아산] 투지 강조한 안드레 감독 “선수들에게 파이팅 있게 플레이하자고 주문”

충남아산FC 안드레 감독은 그라운드 안에서의 투지를 강조했다.

안드레 감독이 이끄는 충남아산은 31일 이순신종합운동장에서 열리는 김포FC와 하나은행 K리그2 2026 31라운드 홈경기를 치른다. 플레이오프(PO) 진출 희망을 이어가고 있는 7위 충남아산(승점 39)은 PO 진출 가능성을 높이기 위해 바로 아래에서 바짝 추격해 오고 있는 8위 김포(승점 38)를 상대로 승점 3을 따내겠다는 각오다.

안드레 감독은 “상대도 저희랑 마찬가지로 (PO 진출을 목표로 하면서) 동기부여가 잘 돼 있다. 상대가 플레이적으로 강하게 부딪히기로 유명하다”며 “그래서 선수들한테 투지가 밀리면 안 된다고 얘기하면서 파이팅 있게 플레이하자고 주문했다. 결과가 필요한 상황이기 때문에 결과를 가져오자고 그 점도 강조했다”고 말했다.

지난 수원FC전과 비교했을 때 라인업에 한 자리만 변화를 가져간 안드레 감독은 “최치원이 부상을 당해 김영남으로 바꿨다”며 “그 외 포메이션이나 다른 것들은 최대한 유지하려고 했다”고 설명했다. 이어 “오늘 경기에선 기술적으로 좋은 김종민이 은고이보다 낫다고 판단했다. 물론 김종민이 최근 골이 없으나 다른 측면에서 도움이 되고 있기 때문에 선발로 내세웠다”고 덧붙였다.

최근 K리그 통산 400경기를 달성한 한교원에 대해선 “매 경기 뛰어난 활약을 펼치고 있고, 또 훈련장에서도 되게 집중하면서 동료들에게도 선한 영향력을 끼치고 있다”며 “항상 경기에 나서면 고강도 스프린트도 많이 하고, 나이 때문에 풀타임은 어려우나 70분 정도까지는 끊임없이 움직여주면서 팀에 많은 도움이 되고 있다”고 칭찬했다.

킥오프에 앞서 PO 진출 마지노선인 6위 화성FC(승점 45)가 패했다. 충남아산으로선 이날 승리를 거둔다면 화성과 격차를 승점 3으로 좁힐 수 있다. 안드레 감독은 “기대감은 있다”면서도 “어쨌든 다른 걸 신경 쓰기보단 우리 거에 집중해야 한다”고 힘주어 말했다.