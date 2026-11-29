[골닷컴, 아산] 배웅기 기자 = 부산아이파크 조성환(56) 감독이 준플레이오프(PO)를 앞둔 각오를 밝혔다.

부산은 29일 오후 2시 이순신종합운동장에서 열린 충남아산FC와 하나은행 K리그2 2026 34라운드 원정 경기에서 득점 없이 비겼다.

이날 무승부로 부산은 승점 1을 추가했지만, 같은 시간 화성FC가 김포FC에 승리하면서 6위(32경기 14승 8무 10패·승점 50)로 정규 라운드를 마무리하게 됐다. 준PO에서는 3위 서울 이랜드 FC(18승 7무 7패·승점 61)를 만난다.

경기 후 기자회견에 참석한 조성환 감독은 "올 시즌 내내 많은 응원을 보내 주신 팬 여러분께 감사드린다. 준PO를 앞두고 로테이션을 통해 옐로 트러블, 체력 등에 신경 쓰고자 했다. 결과까지 가져왔으면 좋았겠지만 부상자 없이 경기를 마무리한 데 의의를 두고 싶다"며 "짧은 시간 안에 보완할 점은 확실히 짚고 넘어가야 한다. PO에서는 상위 팀에 이점이 있다. 보다 공격적인 운영을 해야 할 것 같다"고 자평했다.

준PO에서 서울 이랜드를 상대하는 것에 대해서는 "이번 시즌 전 이기지 못할 팀도, 쉽게 질 팀도 없다고 말씀드렸다. 상대는 결과에 따라 순리대로 결정된 것이다. 서로 강점과 약점을 잘 알고 있고 단판인 만큼 철저히 준비하겠다"고 힘주어 말했다.

지난 8월 화성FC전(0-0 무승부) 이후 3개월 만에 부상 복귀전을 치른 김찬이 예상보다 많은 출전 시간을 소화했다. 조성환 감독은 "경기력이라든지 체력이 나쁘지 않았고, 준PO에서도 역할을 충분히 해 줄 수 있다고 생각해 보다 많은 출전 시간을 부여했다"며 "가브리엘의 교체 투입 역시 컨디션 유지 차원"이라고 설명했다.