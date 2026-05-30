[GOAL 아산] 이정효 감독 “준비 과정 상당히 좋았어…파울리뉴 선발 출전? 훈련 때 더 좋은 모습 보여줬기 때문”

이정효 수원 삼성 감독이 긍정적인 분위기 속에서 충남아산FC전을 준비했다고 밝혔다.



이 감독은 30일 이순신종합운동장에서 펼쳐지는 충남아산와 하나은행 K리그2 2026 14라운드 원정경기를 앞두고 취재진들과 만나 “훈련 분위기는 상당히 좋았다”며 “우리가 가고자 하는 방향은 확실하기 때문에 거기에 맞춰서 잘 준비했다”고 이렇게 말했다.



이 감독은 “똑같이 항상 준비하던 대로 선수들하고 리뷰를 통해 개선할 점을 찾고, 훈련을 통해 부족했던 점을 보완했다”며 “제가 선수들한테 항상 ‘결과가 좋든 나쁘든 일관성을 갖고, 준비한 대로 계속하자’라고 이야기한다. 선수들은 지금 그렇게 하기 위해 노력하고 있다. 외부에서 어떤 말을 하든 중요하지 않다”고 강조했다.



헤이스가 벤치로 내려가고 파울리뉴가 선발 출전하는 부분에 대해선 “파울리뉴가 훈련에서 헤이스보다 더 좋은 모습을 보였기 때문”이라며 “또 전술적으로 헤이스를 후반에 기용하는 게 더 좋을 것 같아서 그렇게 결정했다”고 설명했다.



그러면서 “훈련에서 좋은 태도와 퍼포먼스를 보이면 언제든지 선발 라인업은 바뀔 수 있다. 그런 부분은 선수들도 잘 인지하고 있다. 그래서 건강하게 경쟁한다”며 “또 먼저 선발로 나서는 선수에 대해서 다른 선수들도 잘 이해하고 있기 때문에 서로 응원하고 격려하기 때문에 괜찮다”고 덧붙였다.



충남아산 사령탑으로 부임한 지 한 달 정도 지난 안드레(브라질) 감독의 전술을 어떻게 분석했는지 묻자 “장단점은 어느 정도 파악했다”는 이 감독은 “안드레 감독님도 지는 경기를 하고 싶지 않을 거로 생각한다. 또 선수들을 파악하고 좋은 전술을 입히려고 하면서 잘 준비했을 것”이라고 답했다.