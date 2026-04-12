[GOAL 아산] 아쉬운 무승부, 스스로에게 책임 돌린 충남아산 임관식 감독 "선수들은 최선 다했다"

[골닷컴, 아산] 배웅기 기자 = 충남아산FC 임관식(50) 감독이 스스로에게 책임을 돌렸다.

충남아산은 12일 오후 4시 30분 이순신종합운동장에서 열린 김해FC2008과 하나은행 K리그2 2026 7라운드 홈 경기에서 1-1로 비겼다.

전반 21분 은고이의 선제골로 앞서 나간 충남아산은 계속해서 김해 골문을 두드리며 추가골을 노렸으나 2% 부족한 골 결정력에 아쉬움을 삼켰고, 후반 31분 이승재에게 일격을 허용하며 승점 1을 갖는 데 만족해야 했다.

경기 후 기자회견에 참석한 임관식 감독은 "선제골 이후 좋은 흐름을 이어갈 것이라고 생각했는데, 준비한 만큼 득점이 나오지 않아 답답했다. 후반에 상대가 강하게 나올 것을 예상하고 변화를 주며 강력한 압박을 주문했는데, 교체 타이밍이 좋지 않았던 것 같다. 선수들은 마지막까지 최선을 다했다"고 자평했다.

추가골을 좀처럼 터뜨리지 못한 원인을 묻자 "훈련의 목적은 명확히 해 왔다. 좋은 기회를 유효슈팅으로 연결하지 못한 점을 개선해야 한다. 다른 문제가 있었던 것은 아니"라고 답했다.

김해는 충남아산의 거센 압박에 쉽게 끌려 나오지 않고 호시탐탐 역습을 노렸다. 이에 대해서는 "김해가 로우 블록에서 버티고 역습할 것을 의식해 많이 대비했다. 예기치 못한 상황에서 실점하며 어려운 경기가 됐다. 매 경기 좋은 흐름을 이어갈 수는 없겠지만 최대한 실점하지 않는 주도적인 축구를 할 수 있도록 잘 준비하겠다"고 설명했다.