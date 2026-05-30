[GOAL 아산] 쉽게 물러설 생각 없는 안드레 감독 “공격할 땐 확실하게 우리만의 스타일 보여줘야”

안드레(브라질) 충남아산FC 감독이 마냥 뒤로 물러나서 수비적으로 운영하지 않겠다고 각오를 밝혔다.



안드레 감독은 30일 이순신종합운동장에서 펼쳐지는 수원 삼성과 하나은행 K리그2 2026 14라운드 홈경기를 앞두고 취재진들과 만나 “수비해야 할 때 수비해야 하는 건 당연하다”면서도 “공격할 땐 확실하게 우리만의 스타일을 보여줘야 한다”고 힘주어 말했다.



안드레 감독은 “수원은 퀄리티가 상당히 좋은 팀이기 때문에 정신적으로 잘 준비해야 한다. 그래서 선수들에게 정신적인 측면에서 많은 주문을 했다”면서 “어쨌든 오늘 승리하면 많은 부분을 얻을 수 있기 때문에 집중해서 승리하자고 이야기했다”고 말했다.



지휘봉을 잡은 지 이제 한 달 정도 된 안드레 감독은 본인의 전술을 어느 정도 팀에 입혔는지 묻자 “중간에 합류했던 만큼 사실 쉽지 않았다. 특히 처음에 부임했을 때 부상자가 11명이나 돼서 기용할 선수가 많지 않아 고민이 많았다”며 “지금은 그래도 많이 좋아진 것 같다. 다만 그래도 어느 정도 시간이 더 필요하다”고 설명했다.



오늘 선발 라인업에 대해선 “공격적으로 보일 수도 있겠지만 수비적으로나 공격적으로나 균형을 잡으려고 많이 노력해서 만든 결과물”이라며 “상대가 강하기 때문에 그런 부분에서 조심스럽게 운영할 계획이다”고 설명했다. 그러면서도 “우리가 공을 소유했을 땐 점유율도 높이면서 공격에 힘을 실을 계획”이라고 강조했다.



외국인 공격수 나임이 부상에서 돌아왔다. 안드레 감독은 “이제 막 훈련에 복귀했다. 아직 풀타임을 소화할 정도는 아니”라며 “조금씩 출전시간을 늘려가면서 상황을 지켜볼 계획”이라고 답했다. 경고 누적으로 빠진 김주성의 빈자리에 대해선 “사실 백업이 많지 않다. 그나마 박성우가 왼쪽 풀백을 뛴 경험이 있어 투입했다”고 했다.