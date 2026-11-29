[골닷컴, 아산] 배웅기 기자 = 부산아이파크 조성환(56) 감독이 분위기의 중요성을 강조했다.

부산은 29일 오후 2시 이순신종합운동장에서 충남아산FC와 하나은행 K리그2 2026 34라운드 원정 경기를 치른다.

현재 31경기 14승 7무 10패(승점 49)로 5위에 위치해 있는 부산은 이번 경기 결과와 관계없이 준플레이오프(PO) 진출을 확정 지었다. 5위냐, 6위냐가 남아 있지만 대구FC 또는 서울 이랜드 FC를 상대하는 것이 확정된 만큼 큰 의미는 없는 상황이다.

부산은 구상민, 김희승, 장호익, 권준성, 조동재, 사비에르, 김민혁, 김동욱, 손휘, 김찬, 백가온이 선발로 나선다. 벤치에는 박지민, 아하도프, 안현범, 김진혁, 손준석, 박혜성, 김현민, 가브리엘, 이호진이 앉는다.

경기 전 취재진을 만난 조성환 감독은 "최근 두 경기에서 무기력한 모습을 보였고, 결과 역시 좋지 않았다. 5위냐, 6위냐보다는 준PO로 이어 가는 흐름과 분위기가 중요하다. 출전 명단에도 많은 변화를 줬다. 다만 조직적으로나 체력적으로 얼마만큼 경기력을 발휘할 수 있을지는 미지수"라고 운을 뗐다.

충남아산을 어떻게 분석했는지 묻는 질문에는 "이럴 때 예측이 더 어렵다. 목표가 크게 없는 상황이지만 오히려 자유롭고 편하게 경기하면서 더 좋은 모습을 보일 수 있다"고 답했다.

부산은 직전 충북청주FC전(0-0 무승부)과 비교해 선발 명단 여덟 자리에 변화를 꾀했다. 조성환 감독은 "준PO는 상위 팀에 이점이 있는 만큼 경기 운영을 어떻게 하느냐가 관건"이라며 "파이널 서드에 진입하는 횟수와 유효 슈팅을 늘리기 위해 공격적으로 운영할 생각이다. 수비적인 측면에서 한 골을 내주면 두 골을 넣어야 하기 때문"이라고 설명했다.

김찬이 지난 8월 화성FC전(0-0 무승부) 이후 3개월 만에 출전한다. 이에 대해서는 "45~50분 정도 기용을 염두에 두고 있다. 그동안 많이 뛰지 못했다"며 "본인이 체력이 괜찮다고 생각할 수 있지만 무리했다가는 사흘 뒤 경기에서 제 역할을 하지 못할 수 있다"고 밝혔다.