[골닷컴, 아산] 배웅기 기자 = 충남아산FC 최성환(45) 수석 코치가 다사다난했던 한 해를 돌아봤다.

충남아산은 29일 오후 2시 이순신종합운동장에서 열린 부산아이파크와 하나은행 K리그2 2026 34라운드 홈 경기에서 득점 없이 비겼다. 이로써 충남아산은 올 시즌을 7위(32경기 11승 12무 9패·승점 45)로 마무리했다.

안드레 충남아산 감독의 퇴장 징계로 이날 대신 벤치에 앉은 최성환 수석 코치는 경기 후 기자회견을 통해 "여러 차례 기회를 득점으로 연결하지 못해 아쉽다"면서도 "경기가 끝날 때까지 모든 것을 쏟아부었다. 올해는 이렇게 끝나지만, 선수단이 반드시 목표한 바를 이룰 것으로 생각한다"고 운을 뗐다.

이번 시즌을 전남드래곤즈에서 시작한 최성환 수석 코치는 지난 5월 충남아산에 합류했다. 다소 갑작스러운 변화였지만, 최성환 수석 코치는 충남아산의 빠른 재정비를 도우며 팀이 막바지까지 준플레이오프(PO) 진출 경쟁을 이어 가는 데 혁혁한 공을 세웠다.

다만 최성환 수석 코치는 "스스로 생각하고 반성해 보면 (준PO 진출 실패는) 선수보다는 지도자 문제가 아니었나 생각한다. 선수단은 저희가 주문한 대로 경기장에서 보여 줬다. 오히려 선수단보다는 저희가 반성해야 한다고 생각한다. 더 잘 준비하겠다"며 겸손한 태도를 보였다.

최성환 수석 코치 개인적으로도 시간이 빠르게 흘러갔을 법한 한 해다. 이에 대해서는 "팀에 처음 와서 분석하고 평가했을 때 선수단의 수준이 높다고 느꼈다. 이해가 빨랐고, 공격과 수비 모두 충분히 개선될 수 있다고 봤다. 다행히 후반기 들어 조직력이 올라왔고, 선수단 모두 준PO 진출이라는 욕심을 가지면서 여기까지 올 수 있었다고 생각한다"고 전했다.