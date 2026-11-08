[GOAL 수원] '07년생' 이재형이 돌아본 용인 임대 생활 "프로 첫해인데…적잖은 기회 주신 감독님께 감사"

[골닷컴, 수원] 배웅기 기자 = '차세대 풀백' 이재형(19·용인FC)이 지난 1년을 돌아봤다.

이재형은 8일 오후 2시 수원월드컵경기장에서 열린 수원삼성과 하나은행 K리그2 2026 32라운드 원정 경기(0-2 패)에 선발 출전해 풀타임을 소화했다. 지난 6월 경남FC전(2-2 무승부) 이후 5개월 만의 출전이었지만 공백기가 무색하게 공수에서 번뜩이는 모습을 보이며 최윤겸(64) 용인 감독에게 합격점을 받았다.

경기 후 믹스트 존(공동 취재 구역)에서 만난 이재형은 "1위를 상대하는 만큼 '긴장 반, 설렘 반'이었다. 다만 실점을 너무 허무하게 내줘 아쉬운 마음이 크다"며 "이렇게 많은 관중 앞에서 뛰는 것은 처음이었지만, 이전에도 적지 않은 관중 앞에서 뛰어 본 적이 있어 금방 적응할 수 있었다"고 소감을 전했다.

이날 레프트백으로 나선 이재형은 왼쪽 측면에서 이건희, 강성진 등을 상대했다. 이재형은 "수원에 워낙 뛰어난 선배가 많다 보니 보다 과감한 수비를 하고자 했다. 개인적으로 정말 좋은 경험이 됐다"고 이야기했다.

올 초 현대고(울산 HD U-18)를 졸업하고 울산 유니폼을 입은 이재형은 곧바로 용인으로 임대를 떠났고, 올 시즌 10경기에 나섰다. 발목 부상으로 3개월 가까이 전열에서 이탈하기도 했지만 차근차근 몸 상태를 끌어올려 마침내 그라운드로 돌아왔다.

이재형은 "이번 시즌 초 적지 않은 기회를 주신 감독님께 정말 감사드린다. 무엇보다 프로 첫해인데 형들이 많은 도움을 주셔서 금세 적응할 수 있었다"며 "발목 부상으로 2~3개월 정도 쉬었음에도 다시 이렇게 경기를 뛸 수 있어 기쁘다. 남은 경기에도 출전할 수 있다면 팀의 승리를 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

우선 이재형은 올 시즌이 끝난 뒤 원 소속팀 울산으로 복귀할 예정이다. 그는 "내년에 어떻게 될지는 모르겠지만 울산으로 돌아간다면 경험 많고 뛰어난 형들과 경쟁할 수 있어 좋은 기회가 될 것 같다"며 "다만 아직 용인에서 두 경기가 남아 있는 만큼 지금은 이번 시즌을 잘 마치는 데 집중하겠다"고 말했다.