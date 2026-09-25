[GOAL 수원] '한국에 0-3 완패' 에콰도르 가야르도 감독 "체력적으로 불리했다, 큰 그림 보며 나아갈 것"

[골닷컴, 수원] 배웅기 기자 = 데뷔전부터 패한 에콰도르 국가대표팀 마르셀로 가야르도(50) 감독이 큰 그림을 보며 나아가겠다고 밝혔다.

에콰도르는 24일 오후 8시 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국과 하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기에서 0-3으로 패했다.

이날 에콰도르는 양측면 윙어로 선발 출전한 존 예보아(베네치아)와 닐손 앙굴로(선덜랜드)의 빠른 발을 앞세워 한국의 골문을 두드렸지만, 부족한 골 결정력에 발목을 잡혔다.

결국 후반 10분과 13분 각각 오현규(베식타시 JK)와 손흥민(로스앤젤레스 FC)에게 연거푸 실점하며 수비 집중력이 급격히 흔들렸고, 후반 41분 이동경(울산 HD)에게 쐐기골을 허용하며 무릎을 꿇었다.

가야르도 감독은 경기 후 기자회견에서 "원하는 시작은 아니었지만, 전반에는 의도한 바가 잘 드러났다. 후반에는 먼 원정을 온 만큼 체력 면에서 뒤떨어졌다. 휴식을 취한 뒤 보완점을 점검할 수 있도록 하겠다. 점점 발전하는 모습을 보이는 것이 중요하므로 큰 그림을 보며 나아가겠다"고 자평했다.

이어 "이런 결과가 나올 수 있다는 것을 예상하고 있었다. 이제는 재정비할 시간이 필요하다. 남은 두 경기도 중요한 만큼 선수단을 다독여 잘 준비할 수 있도록 하겠다"고 전했다.

에콰도르는 내달 1일(이하 한국시간) 일본 요코하마의 닛산 스타디움에서 열리는 기린컵 축구 2026 준결승전에서 일본과 맞붙는다. 가야르도 감독은 "보다 스마트하게 접근할 필요가 있다고 생각한다. 바라던 결과는 아니었지만, 체력 문제가 있을 것으로 예상은 했다. 아프지만 받아들이고 일본전을 준비하겠다"고 말했다.

3점 차 패배는 지난 2021년 7월 아르헨티나전(0-3 패) 이후 무려 5년 만이다. 가야르도 감독은 "준비 기간도 짧고, 정보도 부족해 많이 힘들었지만 책임을 회피할 생각은 없다. 이번 패배가 조직력을 가다듬는 기회이자 배움의 계기가 되길 바란다"고 이야기했다.

에콰도르는 일본전을 치르고 나흘 뒤인 5일 파나마-뉴질랜드 경기의 승자 또는 패자와 기린컵 축구 2026 결승전 또는 3, 4위 결정전을 갖는다.