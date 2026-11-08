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최윤겸한국프로축구연맹
배웅기

[GOAL 수원] '졌지만 잘 싸운' 용인 최윤겸 감독 "수원 승격 축하드린다…외인 기량이 승부 갈라"

수원삼성 블루윙스 vs Yongin FC
수원삼성 블루윙스
Yongin FC
K리그2
Y. Choi

[골닷컴, 수원] 배웅기 기자 = 용인FC 최윤겸(64) 감독이 수원삼성의 K리그1 승격을 축하했다.

용인은 8일 오후 2시 수원월드컵경기장에서 열린 수원과 하나은행 K리그2 2026 32라운드 원정 경기에서 0-2로 패했다.

전반 초반 끈끈한 조직력을 바탕으로 수원의 맹공을 견딘 용인이었지만, 전반 33분 코너킥 상황에서 두비츠카스에게 선제골을 허용한 데 이어 후반 10분 르본에게 추가골을 내주며 아쉽게 무릎을 꿇었다.

경기 후 기자회견에 참석한 최윤겸 감독은 "먼저 수원의 승격을 축하드린다"며 "전술적으로 운영이 잘 이뤄졌지만 코너킥 실점 후 조금 위축되지 않았나 생각한다. 큰 차이보다는 외국인 선수의 기량이 승부를 가른 것 같다. 후반 교체 투입된 일부 선수가 경기 운영을 잘해 줬어야 했는데 그러지 못한 것 같아 아쉽다. 그래도 모두 최선을 다했고, 잘 싸웠다"고 자평했다.

이어 "수원 특유의 빠른 속도와 압박에 대비했고, 수비적으로 좋은 모습을 보였다고 생각한다. 반면 볼을 끊어낸 뒤에는 속도감 있게 빠져나왔어야 했는데, 세밀함이 부족하다 보니 큰 위협이 되지 못했다"고 돌아봤다.

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