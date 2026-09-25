[GOAL 수원] "월드컵 생각하면 마음 아프지만…" 에콰도르전서 미소 되찾은 손흥민 "즐거웠다, 프리킥 골은 민재 덕"

[골닷컴, 수원] 배웅기 기자 = 손흥민(34·로스앤젤레스 FC)이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 탈락의 아픔을 씻었다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 국가대표팀은 지난 24일 수원월드컵경기장에서 열린 에콰도르와 '하나은행 초청 국가대표팀 친선경기'에서 오현규(베식타시 JK), 손흥민, 이동경(울산 HD)의 연속골에 힘입어 3-0으로 승리했다.

이날 최전방 공격수로 선발 출전한 손흥민은 후반 13분 박스 외곽에서 환상적인 오른발 프리킥으로 골망을 흔들며 한국의 두 번째 득점을 완성했다. 이번 득점으로 A매치 57호 골을 신고한 손흥민은 대표팀 역대 최다 득점자인 차범근(58골)의 기록에도 1골 차로 다가섰다.

경기 후 믹스트 존(공동 취재 구역)에서 만난 손흥민은 "월드컵을 생각하면 너무 마음이 아프다. 선수단뿐 아니라 팬분들께서도 같은 심정이셨을 것이다. 결국 이런 경기로 다시 보여 드리는 수밖에 없다"고 운을 뗐다. 이어 "조심스럽지만, 이번 한 경기로 너무 들뜨지 않았으면 좋겠다"고 강조했다.

그러면서도 "우선 즐거웠다. 경기장에서 즐겁게 플레이했고, 서로 이야기도 많이 했다. 준비 기간이 짧았지만, '경기장에서 기본부터 충실히 하자'고 강조했다. 모두 잘해 줘 재밌고 좋은 경기력이 나왔다. 마음이 편하지는 않지만, 팬분들을 조금이나마 위로해 드릴 수 있었던 것 같다"고 전했다.

손흥민의 프리킥 득점은 각도가 거의 없는 위치에서 터졌다. 이에 대해서는 "원래 그 위치에서는 슈팅할 생각을 하지 않는다. 그런데 (김)민재가 선수를 골문 앞으로 많이 끌어당길 테니 슈팅을 하라고 하더라. 결과적으로 득점이 됐다. 운도 따랐고, 민재의 공도 컸다"고 돌아봤다.

A매치 역대 최다 득점까지도 단 1골을 남겨 뒀다. 손흥민은 "너무 많은 이야기가 나오다 보니 신경을 쓰지 않으려고 해도 쓰지 않을 수 없는 상황"이라며 "지금까지 많은 골을 넣었지만, 모두 제 덕으로 생각하지 않는다. 모두의 도움이 있었기 때문에 이렇게 많은 득점을 올릴 수 있었다. 언젠가 그 기록을 경신하더라도 모든 동료와 스태프, 항상 뒤에서 응원해 주신 팬분들께 감사하다는 생각이 먼저 들 것 같다"고 밝혔다.