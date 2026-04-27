[GOAL 수원] '외국인 장군멍군' 수원FC, 김포FC와 1-1 무승부... 윌리안-루안 1골씩 폭발

한국프로축구연맹

[골닷컴, 수원] 김형중 기자 = 수원FC와 김포FC가 팽팽한 접전 끝에 승부를 가리지 못했다. 수원FC는 4경기 무승에 빠졌고 김포FC는 5경기 무패를 이어갔다.





수원FC는 26일 오후 2시 수원종합운동장에서 열린 하나은행 K리그2 2026 9라운드 김포FC와 홈 경기에서 1-1로 비겼다. 경기 초반 터진 윌리안의 선제골로 앞서간 수원은 후반 루안에게 실점하며 승점 1점에 만족해야 했다.





수원의 박건하 감독은 4-2-3-1 포메이션으로 나왔다. 정민기 골키퍼가 장갑을 꼈고 델란, 이현용, 김지훈, 이시영의 포백으로 나왔다. 구본철과 한찬희가 중원을 지켰고 윌리안, 프리조, 김정환이 2선에서 최전방 하정우를 지원했다.





김포 고정운 감독은 3-4-3을 택했다. 손정현이 골문을 지켰고 이찬형, 채프먼, 김태한의 스리백으로 맞섰다. 중원은 김도혁, 디자우마, 김민식, 이학민이 맡았고, 스리톱은 루이스, 루안, 박동진을 세웠다.





경기 전 양 팀 감독은 모두 세트피스 실점을 경계했다. 박건하 감독은 “세트피스에 이은 세컨드볼을 놓치며 실점하는 경우가 많다. 선수들이 의지를 더 가져야 한다”라고 전했다. 고정운 감독도 “전체 실점이 7실점밖에 안 되는데 세트피스 상황에서 실점이 많다. 선수들에게 집중력을 당부했다”라고 말했다.





경기 초반 원정 팀 김포가 적극적으로 공격했다. 하지만 선제골은 수원이 터트렸다. 전반 10분 수원FC가 오른쪽에서 공격 작업을 하다 반대로 전환되자 왼쪽의 윌리안이 달려들며 시도한 대각선 슈팅이 골망을 흔들었다.





이후 양 팀은 팽팽한 경기를 펼쳤다. 김포는 양 측면의 루이스와 루안을 중심으로 기회를 엿봤고 수원은 수비에 집중하다가도 빠른 역습으로 슈팅을 만들어냈다.





한 골 뒤진 김포는 전반 추가시간 골망을 흔들었지만 골키퍼를 향한 파울이 선언되며 무산되었다. 결국 양 팀의 전반은 1-0 수원이 앞선 채 종료됐다.





두 팀 다 선수 교체 없이 후반을 시작했다. 후반 5분 윌리안의 패스를 받은 프리조의 슈팅이 골대 위로 넘어갔다. 수비 방해 없이 페널티 스팟에서 때린 왼발 슈팅이었지만 영점이 맞지 않으며 결정적인 찬스를 놓치고 말았다.





경기가 잘 풀리지 않던 김포는 윤재운과 김동민을 투입했다. 후반 17분 윌리안이 박스 안에서 때린 슈팅이 골대를 벗어났다. 좋은 찬스였지만 무산 되며 아쉬움을 자아냈다. 김포는 이시헌도 넣으며 변화를 줬다. 수원도 장영우와 백경을 교체 투입하며 대응했다.





김포에 결정적 기회가 찾아왔다. 후반 24분 박스 안에서 루이스와 공중볼 다툼을 하던 수원 이시영의 팔에 공이 맞았다. 주심은 곧바로 페널티킥을 선언했다. 이를 루안이 침착하게 성공하며 경기의 균형을 맞췄다. 수원은 조진우와 최기윤을 넣으며 분위기 반전을 시도했다.





동점이 되자 양 팀 모두 바빠졌다. 수원은 3경기 무승행진을 끊기 위해 사력을 다했고 김포도 역전의 희망으로 뛰었다. 후반 38분 김포가 아쉬움을 삼켰다. 루이스가 내준 볼을 루안이 오른발로 때렸지만 정민기 골키퍼 손에 맞고 골대 맞고 나갔다.





후반 추가시간이 6분 주어졌다. 고정운 감독은 김민석을 투입하며 최전방 높이를 강화했다. 수원도 교체 투입한 훌의 높이를 활용해 득점을 노렸다. 하지만 더 이상의 득점은 나오지 않았고 경기는 결국 1-1 무승부로 막을 내렸다.



