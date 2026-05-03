[GOAL 수원] '수원종합 원정 감독실 개선' 대해 이정효 감독 "제 지분 90% 이상"

[골닷컴, 수원] 김형중 기자 = 수원삼성의 이정효 감독이 수원 더비를 앞두고 각오를 전했다. 경기가 열리는 수원종합운동장의 시설이 좋아진 것에 대해선 자신의 지분이 있다고 농담도 건넸다.





수원은 3일 오후 7시 수원종합운동장에서 수원FC와 하나은행 K리그2 2026 10라운드 원정 경기를 치른다. 지난 라운드 선수 부산아이파크를 상대로 3-2 승리를 거둔 수원은 이번 라운드 수원 더비에서 승리를 통해 상승세를 이어가겠다는 각오다. 반면 수원FC는 시즌 초반 4연승을 달렸지만 이후 4경기에서 2무 2패로 승리가 없다.





경기 전 만난 이정효 감독은 수원 더비라는 점에 대해 "열기가 대단했다. 버스 안에서부터 텐션이 올라왔다"라고 말했다. 이어 선수들에게 강조한 점으로 "한 발 차이가 경기 승패에 큰 차이가 있다고 얘기했다. 한 발 차이가 중요하다고 얘기했다"라고 전했다.





비가 내리며 쌀쌀한 날씨 속에 경기가 열린다. 이정효 감독이 있는 원정 팀 감독실도 다소 쌀쌀해 이정효 감독은 히터를 틀고 있었다. 그는 경기장 시설이 좋아졌다는 취재진의 말에 "지분이 많이 있지 않나 싶다. 거의 한 90% 이상. 여기 잘 만들어 주셨다. 수원FC와 수원시에서 많은 노력을 해주신 것 같아서 다른 감독님께도 좋을 것 같다. 다른 구단도 이런 식으로 계속 바뀌었으면 좋겠다"라며 웃었다.





지난 시즌 이정효 감독은 광주 시절 K리그1에서 수원FC 원정을 와서 경기장 시설에 대해 언급한 바 있다. 당시 더운 날씨에도 에어컨이 작동하지 않아 원정 팀 선수단이 고생했다.





수원은 지난주 부산전 승리하긴 했지만 2실점 하며 올 시즌 첫 멀티 실점 경기를 했다. 이정효 감독은 "저는 항상 선수들에게 이야기했다. 우리는 이겨야 하는 팀이고 한 골이면 된다고 얘기했는데 두 골을 실점했다. 선수들과 리뷰하면서 아까 말했듯 한 발의 차이가 큰 차이라는 걸 얘기하면서 수비적으로 수정할 부분에 대해서 수정하고 나왔다"라고 말했다.





수원FC에 맞서 중원을 고승범, 정호연 콤비로 구성했다. 그는 "저도 시행착오를 겪으면서 선수들 포지션에 대해 점점 톱니바퀴처럼 맞춰가고 있다. 여러 실험을 해봤지만 선수들이 최적의 포지션에서 최고의 활약을 할 수 있도록 찾아가고 있다"라고 전했다.





부산전 선제골 주인공 김도연에 대해선 "매일 혼난다. 수비적인 부분은 저한테 많이 혼나지만 공격적인 부분에 대해선 할 수 있는 만큼 자신 있게 하라고 한다. 선수들이 성장하는 보이고 제가 자신감을 심어주려고 노력하고 있다. 어제 훈련하다가 홍정호에게 혼났다. 안일한 모습을 보여서 크게 뭐라고 한 건 아니지만 아주 작게 정확한 피드백을 줬다. 정호한테 오히려 고맙다"라고 말했다.





자연스럽게 홍정호 이야기로 이어졌다. 그는 "축구에 대해서 상당히 깊이가 있고 진지하다. 대충하지 않는다. 더 좋은 점은 어린 친구들에게 질책도 하고 형 같이 잘 대해주고 있다. 좋은 선수다. 건강하게 만들고 있다. 송주훈 선수 때문에 많이 힘들어 하는데 중심을 잘 잡아주고 있다. 주위 어린 선수들이 홍정호 보면서 잘 성장하고 있다"라고 칭찬했다.





마지막으로 득점이 아직 없는 스트라이커 일류첸코에 대해선 "가지고 있는 확실한 장점이 있다. 골을 넣지 않아도 전술적으로 큰 힘이 되고 있다. 득점은 언제든 나올 수 있다. 동료들도 많이 도움 주려고 노력한다. 팀이 동료애도 있고 전체적으로 끈끈함도 생겨서 좋아지고 있다"라고 평가했다.



