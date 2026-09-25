[GOAL 수원] "선수 개인과 나눈 이야기, 앞으로도 공개 않을 것" 모레노 감독이 내세운 '원칙'…"축구는 결국 팀 스포츠"

[골닷컴, 수원] 배웅기 기자 = "선수 개인과 나눈 이야기는 앞으로도 비공개로 유지하겠다."

로베르트 모레노(49) 대한민국 국가대표팀 임시 감독의 소신이다.

한국은 지난 24일 수원월드컵경기장에서 열린 에콰도르와 하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기에서 오현규(베식타시 JK), 손흥민(로스앤젤레스 FC), 이동경(울산 HD)의 연속골에 힘입어 3-0으로 승리했다.

이날 모레노 감독 체제에서 첫선을 보인 한국은 전반 내내 에콰도르의 압박에 고전했지만, 하프타임의 전술 변화가 적중하며 후반에만 3골을 터뜨렸다. 후반 10분 오현규가 오른발 중거리 슈팅으로 포문을 연 데 이어 후반 13분 손흥민이 박스 외곽에서 절묘한 오른발 프리킥으로 골망을 흔들었다. 이후 후반 41분 이동경이 문전에서 침착한 왼발 슈팅으로 쐐기골을 뽑아냈다.

모레노 감독은 경기 후 기자회견에서 "우리는 공간을 공략하고자 했지만 쉽지 않았고, 에콰도르 역시 압박을 잘했다. 이런 상황에서는 경기 초반에 팽팽한 양상이 나타나는 것이 자연스럽다. 그래서 하프타임에 압박과 후방 빌드업 방식을 조정했고, 동시에 공격 전개에 어려움을 겪지 않도록 했다"고 설명했다.

데뷔전 승리인 만큼 기쁨을 만끽할 법하지만, 오히려 모레노 감독은 들뜨지 않는 모습을 보였다. 모레노 감독은 "3-0으로 승리한 직후의 평가는 조심해야 한다. 이런 결과가 나오면 누구나 좋은 점만 보기 때문"이라며 "저로서는 부족한 점을 찾아 설명해 주는 것이 중요하다"고 강조했다.

이어 "경기 직후에는 승패와 관계없이 감정이 크게 작용할 수 있다. 호텔에 돌아가 영상을 다시 보며 세밀하게 분석하겠다. 잘된 점도, 잘되지 않은 점도 있을 것이다. 이 자리에서 구체적으로 어떤 점을 개선해야 한다고 말씀드리기는 어렵다"고 말했다.

선수 개인과 나눈 대화 내용 역시 비밀에 부쳤다. 손흥민의 교체 당시 어떤 말을 건넸는지 묻자 모레노 감독은 "이전에도 말씀드렸다시피 선수 개인과 나눈 대화는 앞으로도 비공개로 유지하겠다"며 "팀을 운영하는 데 있어 중요하게 생각하는 원칙 중 하나"라고 답했다.

그러면서 "축구는 결국 개인이 아닌 팀 스포츠다. 특정 선수의 평가가 궁금하신 것은 잘 알지만, 앞으로도 선수 한 명 한 명의 개별적인 평가는 어려울 것 같다"고 덧붙였다.