[GOAL 수원] "들러리 서 줄 생각 없다" 수원에 '고춧가루' 예고한 용인 최윤겸 감독 "좋은 경기력 자신"

[골닷컴, 수원] 배웅기 기자 = 용인FC 최윤겸(64) 감독이 수원삼성에 '고춧가루'를 뿌리겠다고 예고했다.

용인은 8일 오후 2시 수원월드컵경기장에서 수원과 하나은행 K리그2 2026 32라운드 원정 경기를 치른다.

현재 29경기 7승 12무 10패(승점 33)로 11위에 올라 있는 용인은 직전 서울 이랜드 FC전에서 4-2 대승을 거두며 창단 후 첫 연승을 신고했다. 비록 준플레이오프(PO) 진출에는 실패했지만 최근 좋은 흐름을 이어가 가장 높은 순위에서 올 시즌을 마무리하겠다는 각오다. 상대 수원은 용인을 상대로 승점 1만 추가해도 K리그1 승격을 확정 짓는다.

용인은 노희동, 곽윤호, 김현준, 이진섭, 최영준, 조재훈, 진태호, 유동규, 김한서, 이재형, 가브리엘이 선발 출전한다. 벤치에 황성민, 강신명, 신진호, 비티뉴, 최치웅, 임채민, 김보섭, 이규동, 이재준이 앉는다.

경기에 앞서 취재진과 마주한 최윤겸 감독은 "들러리가 되고 싶지는 않다. 서울 이랜드전에서 전술적으로 잘 대응한 만큼 수원전에서도 좋은 경기력을 보일 수 있을 것으로 생각한다"고 운을 뗐다.

최근 수원의 물오른 공격력을 어떻게 막아낼지 묻는 질문에는 "공격진에 무게 중심을 둔 반면 후방에는 비교적 어린 선수가 많더라. 그 점을 잘 공략해야 할 것 같다. 르본, 강성진, 루이스 등에게 최대한 볼이 투입되지 않도록 하는 것이 관건"이라며 "상대 공격진을 잘 제어했을 때 역습 상황에서 좋은 공격을 선보일 수 있을 것으로 생각한다. 가브리엘을 적극적으로 활용해 상대 수비진을 괴롭히고자 한다"고 답했다.

이날 경기는 K리그2 역대 최다 관중 기록 경신이 유력하다. 최윤겸 감독은 "선수들에게 충분히 인지시켜 줬고, 자신감 있게 대응해 달라고 주문했다. 한편으로 이런 경험이 저희에게 큰 자산이 될 수 있다. 구단도, 선수도 알리는 계기가 됐으면 좋겠다"고 말했다.

이번 시즌 용인의 성과에 대해서는 "개인적으로는 경기 내용이나 성적 등이 불만족스러웠기 때문에 51대 49 정도로 실패했다고 생각한다. 그래서 내년을 준비한다는 관점에서도 이번 경기를 잘 준비했다. 많은 팬분께 부끄럽지 않은 경기를 보여 드리고 싶다. 물론 내년이 우선은 아니다. 이번 경기부터 승리하기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.