[GOAL 수원] 수원 승격 이끈 이정효 감독의 약속 "이제 첫발 내디뎠을 뿐…다시는 강등될 일 없게 노력할 것"

[골닷컴, 수원] 배웅기 기자 = 이정효(51) 감독의 수원삼성이 '명가 재건'의 신호탄을 쏘아 올렸다.

수원은 8일 오후 2시 수원월드컵경기장에서 열린 용인FC와 하나은행 K리그2 2026 32라운드 홈 경기에서 두비츠카스와 르본의 연속골에 힘입어 2-0으로 승리했다.

이로써 1위 수원(30경기 20승 6무 4패·승점 66)은 2경기를 남겨 두고 3위 서울 이랜드 FC(30경기 17승 6무 7패·승점 57)와 승점 차를 9로 벌리며 조기에 K리그1 승격을 확정했다.

마침내 부활의 기지개를 켜기 시작한 수원이다. 대한민국을 대표하는 명문 중 하나인 수원은 과거 K리그1, 코리아컵, 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 등 메이저 대회에서 수많은 우승 트로피를 쓸어 담으며 아시아의 강호로 우뚝 섰다.

그러나 지난 2014년 모기업이 삼성전자에서 제일기획으로 바뀐 뒤 투자 규모가 급격히 줄었고, 이후 줄곧 내리막길을 걷다 2023시즌 K리그1 최하위를 기록하며 K리그2 강등의 수모를 겪었다. 이번 승격은 2전 3기 끝에 이룬 결실이다.

이정효 감독은 이제 승격과 K리그2 우승 그 너머를 바라보고 있다. 경기 후 기자회견에 참석한 그는 "홈에서 (승격을) 결정짓겠다는 의지가 강했다. 그 의지 덕분에 모두 하나가 돼 좋은 결과를 가져올 수 있었다. 팬 여러분께서 선수단에 좋은 에너지를 주신 것 같아 감사드린다"고 운을 뗐다.

수원은 우승까지도 승점 1만을 남겨 뒀다. 다만 이정효 감독은 "저희에게 승격은 첫발을 내디디는 것뿐"이라며 "기대에 부응하기 위해서는 이제부터 시작이라고 생각한다. 수원이라는 명문이 다시는 K리그2로 강등되지 않도록 많은 노력을 하겠다"고 지금의 성과에 안주하지 않겠다는 뜻을 내비쳤다.

앞으로 목표를 묻자 "우선 남은 두 경기에서 모두 승리하는 것이 목표다. 또 부상자가 많은 상황인데 모두 얼른 돌아왔으면 좋겠다"며 "이번 경기에서 가장 칭찬해 주고 싶었던 선수는 강성진이다. 몸을 던지고 머리를 들이미는 모습이 좋은 본보기가 됐다. '팀이 점점 강해지고 있구나', '몰입하고 있구나'라는 생각이 들어 앞으로 더 기대된다"고 답했다.

올 시즌을 돌아봤을 때 우여곡절이 없었던 것은 아니다. 이정효 감독은 "어려움이 있었지만 경기를 치르면 치를수록 경험이 쌓여 좋은 팀이 될 것으로 믿었다"며 "올여름 과감하게 투자해 주신 강우영 대표이사님이 계셨기 때문에 그 어려움을 극복할 수 있었고, 또 보이지 않는 곳에서 고생하신 프런트 덕분에 버틸 수 있었다"고 말했다.

이날 이정효 감독은 경기에 앞서 김성주 중심의 전술을 구상했다고 밝혔다. 이에 대해서는 "훈련만큼 잘하는 점이 나타나지는 않았다. 신장이 작지만 체격이 좋고 기술적으로 뛰어난 선수다. 볼을 잘 운반해 줬고, 수비적인 측면에서는 활동량을 앞세워 잘 커버해 줬다고 생각한다"고 평가했다.

이정효 감독은 하프 타임을 통해 루이스에게 채워져 있던 주장 완장을 한현서에게 넘겼다. 이정효 감독은 "제가 육두문자를 섞어 강하게 질책했다. 본인의 감정을 개인이 아닌 팀에 맞추라고 이야기한 뒤 직접 완장을 채워 줬다. 팀을 위해 어떻게 해야 할지 한번 느껴 보라는 의미였다"고 설명했다.

모경빈, 고종현 등의 발굴 역시 이번 시즌 수원의 수확 중 하나다. 다만 이정효 감독은 "지금 실력으로 봐서는 K리그1에서 통할 것 같지 않다. 동계 훈련 때 더 성장하고 꾸준히 노력한다면 모르겠지만 지금으로서는 더 분발해야 한다. 아직 부족하다"고 냉정한 평가를 내렸다.

올 시즌 전부터 줄곧 강조해 온 '일관성'이 얼마나 유지된 것 같으냐는 질문에는 "부산아이파크에 4-1로 이긴 경기부터 일관성이 갖춰지기 시작했다. 그 경기를 준비하는 과정에서 팀 전체가 어떤 방향으로 가야 하는지 깨달은 것 같다. 마철준 수석 코치, 홍정호, 고승범 등이 매니지먼트를 잘해 준 덕분"이라며 "제가 과하다 싶을 만큼 많은 것을 원했는데 모두 부응하기 위해 열심히 해 줬다"고 답했다.