[GOAL 수원] 수원 승격 위해 몸 던졌다…'허슬 플레이'로 이정효 감독 극찬받은 강성진 "그저 본능적으로 움직여"

[골닷컴, 수원] 배웅기 기자 = 강성진(23)이 몸을 던지는 '허슬 플레이'로 수원삼성의 K리그1 승격을 이끌었다.

강성진은 8일 수원월드컵경기장에서 열린 용인FC와 하나은행 K리그2 2026 32라운드 홈 경기에 선발 출전, 83분을 소화하며 수원의 2-0 완승을 견인했다. 이날 그는 오른쪽 측면뿐 아니라 그라운드 전 지역을 종횡무진 누비며 공수에 활력을 불어넣었다.

하이라이트는 후반 15분 센터 서클 부근에서 벌어진 볼 경합 장면이었다. 이재형에게 볼을 빼앗기며 넘어진 강성진은 다시 일어날 틈조차 없이 머리부터 들이밀어 소유권을 되찾아 왔다. 강성진의 투지에 관중석 곳곳에서는 탄성이 터져 나올 정도였다.

이정효(51) 수원 감독 역시 경기 후 기자회견을 통해 "이번 경기에서 가장 칭찬해 주고 싶은 선수는 강성진이다. 몸을 던지고 머리를 들이미는 모습이 좋은 본보가 됐다"며 극찬을 아끼지 않았다.

경기 후 믹스트 존(공동 취재 구역)에서 만난 강성진은 "손을 쓸 수는 없다 보니 볼과 가까운 머리부터 본능적으로 움직였다"며 "많은 선수가 플레이할 때 머리부터 들이밀지 않나. 저 역시 몸이 먼저 반응한 것 같다"고 돌아봤다.

이정효 감독의 칭찬을 전해 들은 뒤에는 쑥스러워하면서도 "다음 주 리뷰하실 때는 부족한 점부터 말씀하실 것이다. 저희는 성장하는 팀이고 항상 채워 나가야 한다고 강조하시는 만큼 똑같이 잘 준비해야 한다. 감독님의 기준도 워낙 높으시고, 선수단의 기준도 점점 높아지고 있다. 더 잘해야 한다"고 의지를 다졌다.

승격 소감을 묻자 "일관성을 갖고 한 시즌을 치러 왔고, 결국 승격이라는 첫 번째 미션을 클리어했다. 아직 (K리그2) 우승이라는 목표가 남아 있는 만큼 휴식을 취한 뒤 다시 잘 준비하겠다"고 답했다.

K리그를 대표하는 더비 중 하나인 FC서울과 '슈퍼매치'의 부활 역시 다음 시즌 주요 관전 포인트다. 공교롭게도 강성진은 서울 역사상 첫 준프로 계약 선수로, K리그1 통산 82경기 6골 7도움을 기록한 뒤 지난해 여름 수원 유니폼을 입었다.

강성진은 "어떤 팀을 만나든 한 경기 한 경기 잘해 나가야 한다. 한 팀을 생각하기보다 우리 팀, 수원을 위해 책임을 다하는 것이 중요하다"며 "그저 수원을 위해 뛰고자 한다"고 거듭 강조했다.

프로 데뷔 후 다양한 포지션을 소화해 온 강성진은 올 시즌 들어 오른쪽 윙어로 확실히 자리 잡은 모습이다. 가장 잘 맞는 포지션이 어디인지 묻는 질문에 잠시 고민하더니 "수원"이라고 대답한 그는 "기용되는 포지션이 곧 제 포지션이다. 감독님께서 원하시는 포지션에서 최고의 경기력을 보이는 것이 선수의 역할"이라며 남다른 책임감을 드러냈다.

이정효 감독과 호흡에 대해서는 "개인별로 원하시는 바를 영상으로나 훈련장에서 직접 알려 주신다. 제게는 공격 시 일대일 돌파나 전환 등 상황 판단을 강조하시는 편"이라며 "감독님뿐만 아니라 코치진과 분석관님 모두 필요한 것이 있으면 많이 제공해 주신다. 정말 많이 배우고 있다"고 전했다.

그러면서 "저는 여전히 갈 길이 먼 선수다. 혼내실 때 감독님만큼 무서우신 분이 없지만, 화를 내시는 것이 아니라 모두 하나라도 더 가르쳐 주시기 위함이라고 생각한다. 감독님께서 강하게 원하시는 내용에만 집중하고자 한다"고 덧붙였다.