[GOAL 수원] 수원 '로컬 보이' 김주찬이 승격에도 고개 숙인 이유…"3년 전 아픈 기억 만들어 드려 죄송합니다"

[골닷컴, 수원] 배웅기 기자 = 2023년 12월 2일이었다.

과거 K리그1, 코리아컵, 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 등 메이저 대회에서 수많은 우승을 차지하며 대한민국을 대표하는 명문 중 하나로 자리매김한 수원삼성은 창단 28년 만에 K리그2 강등이라는 수모를 겪었다. 투자 축소와 거듭된 성적 부진이 불러온 결과였다.

'로컬 보이' 김주찬(22·수원)은 무거운 침묵이 감돌던 당시 수원월드컵경기장을 잊지 못한다. 8일 같은 장소에서 열린 용인FC와 하나은행 K리그2 2026 32라운드 홈 경기에서 2-0으로 승리하며 K리그1 승격을 확정 지은 뒤 그는 "오래 걸렸다. 수원 팬 여러분께 너무 늦어져 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다"며 "아픈 기억을 만들어 드려 다시 한번 죄송하고 승격에 만족하기보다 모두 기뻐하실 만한 순위에 오를 수 있도록 최선을 다하겠다"고 운을 뗐다.

지난해 4월 국군체육부대에 입대한 김주찬은 지난달 전역해 상승 곡선을 그리던 수원에 합류했다. 수원은 김주찬이 전열에서 이탈한 지난 시즌 승강 플레이오프(PO)에 진출했지만 제주SK FC의 벽을 넘지 못하며 고개를 떨궈야 했다.

김주찬은 "어렸을 적부터 팬이었던 수원이라는 팀은 항상 높은 위치에 있었다. 멀리서 응원하면서도 목표를 이루지 못하는 모습에 많이 힘들었고, 가슴이 아팠다. 올 시즌 승격할 수 있겠다는 생각이 들었을 때는 더없이 행복했다"고 돌아봤다.

그러면서 "김천상무에서 보낸 시간을 통해 개인적으로도 많이 차분해졌고, 마인드 컨트롤하는 법을 배웠다. 수원으로 복귀했을 때는 (이정효) 감독님께서 많이 믿어 주셨고, 저도 보답하고 싶은 마음이 컸기 때문에 매 경기 100%를 보여 드리고자 잘 준비했던 것 같다"고 덧붙였다.

수원과 김주찬은 이제 승격과 K리그2 우승 그 너머를 바라보고 있다. 그는 "승격 후에도 좋은 모습을 보여야 한다고 생각하고 저희 역시 K리그1에 걸맞게 잘 준비해야 한다. 그저 동계 훈련부터 간절함을 갖고 목표에 도달하고 싶은 만큼 최선을 다해야 한다. 별다른 방법은 없다"고 힘주어 말했다.

K리그를 대표하는 더비 중 하나인 FC서울과 '슈퍼매치' 역시 다시 돌아온다. 다만 김주찬은 "더비인 만큼 K리그에서 많은 스포트라이트를 받는 것은 당연하다. 라이벌을 떠나 매 경기 최선을 다하고 잘 준비한다면 좋은 결과가 있을 것"이라며 의연한 태도를 보였다.