[GOAL 수원] 빅버드서 '모레노호 1호 골' 터뜨린 오현규의 미소 "수원서 득점하니 더 기쁘네요"

[골닷컴, 수원] 배웅기 기자 = 오현규(25·베식타시 JK)가 로베르트 모레노호 첫 골이자 '빅버드'에서 1,426일 만에 득점을 신고했다.

모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 국가대표팀은 24일 수원월드컵경기장에서 열린 에콰도르와 '하나은행 초청 국가대표팀 친선경기'에서 오현규, 손흥민(로스앤젤레스 FC), 이동경(울산 HD)의 연속골에 힘입어 3-0으로 승리했다.

이날 최전방 공격수로 선발 출전한 오현규는 후반 10분 역습 상황에서 볼을 몰고 전진한 뒤 아크 정면에서 통렬한 오른발 중거리 슈팅으로 골망을 흔들었다. 이 밖에도 활발한 움직임을 보이며 공격에 활력을 불어넣었다.

빅버드로 불리는 수원월드컵경기장에서는 1,426일 만에 골맛을 봤다. 수원삼성 유소년 팀 출신인 오현규는 지난 2019년 1군에 데뷔해 통산 53경기 14골 3도움을 올렸고, 2023년 여름 셀틱으로 이적하며 유럽 무대에 도전장을 내밀었다.

경기 후 믹스트 존(공동 취재 구역)에서 만난 오현규는 "우선 새로운 감독님 앞에서 이렇게 득점할 수 있어 기쁘다. 무엇보다 수원에서, 또 빅버드에서 골을 넣어 더 기쁜 것 같다"고 소감을 전했다.

그러면서 "볼을 터치한 순간부터 슈팅해야겠다는 생각을 했다. 주변은 보이지 않았다. 운이 좋게도 득점으로 연결돼 감사하다"고 회상했다.

오현규는 득점 직후 코너 플래그 부근으로 달려가며 감정을 주체하지 못하는 모습을 보였다. 이에 대해서는 "즉흥적인 세리머니였는데, 아무래도 수원이다 보니 감정이 더 올라온 것 같다"며 웃었다.

모레노 감독이 특히 강조한 점이 있는지 묻자 "저를 믿으셔서 그런지 크게 말씀해 주신 것은 없다. 제가 잘하는 것을 자유롭게 할 수 있게 해 주셨다"고 답했다.

마지막으로 오현규는 "대표팀에 좋은 공격수가 정말 많고, 모두 각자 포지션에서 제 몫을 충분히 하는 선수다. 언제 기회가 오든 간에 감독님께서 각자 장점을 살릴 수 있게끔 도와주실 것이라는 생각이 든다"며 "이번 경기처럼 팀으로 잘 준비한다면 남은 경기에서도 승리할 수 있을 것"이라고 강조했다.