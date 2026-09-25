[GOAL 수원] 모레노 감독은 확실히 다르다…3-0 승리에도 "대승 직후 평가는 조심해야, 좋은 점만 볼 수밖에 없어"

[골닷컴, 수원] 배웅기 기자 = 로베르토 모레노호가 기분 좋은 출발을 알렸다.

모레노(49) 임시 감독이 이끄는 대한민국 국가대표팀은 지난 24일 수원월드컵경기장에서 열린 에콰도르와 '하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기'에서 오현규(베식타시 JK), 손흥민(로스앤젤레스 FC), 이동경(울산 HD)의 연속골에 힘입어 3-0으로 승리했다.

경기 후 기자회견에 참석한 모레노 감독은 "긍정적인 결과다. 만족스럽다. 선수단과 팬분들을 생각하면 더 그렇다. 가족과 함께하는 뜻깊은 휴일에 이런 결과를 선물할 수 있어 기쁘다"며 "다만 이제 한 경기를 치렀을 뿐이다. 그 점을 분명히 인식하고 계속 준비해 나가야 한다고 생각한다"고 소감을 전했다.

이날 한국은 전반 내내 에콰도르의 맹공에 고전했지만, 후반 들어 분위기 반전에 성공했다. 모레노 감독은 "에콰도르는 결코 쉬운 상대가 아니다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서도 기대 실점(xGA)이 가장 낮은 팀 중 하나였다. 그런 팀을 상대로 3-0 승리를 만들어 낸 것"이라고 말했다.

그러면서 "우리는 공간을 공략하고자 했지만 쉽지 않았고, 에콰도르 역시 압박을 잘했다. 이런 상황에서는 경기 초반에 팽팽한 양상이 나타나는 것이 자연스럽다. 그래서 하프타임에 압박과 후방 빌드업 방식을 조정했고, 동시에 공격 전개에 어려움을 겪지 않도록 했다. 그 후에는 선수 개인의 재능으로 차이를 만들어 냈다"고 덧붙였다.

모레노 감독은 전반 초반부터 테크니컬 에어리어에서 선수단을 적극적으로 지휘했다. 이에 대해서는 "감독이라면 머릿속에 계획이 있고, 상대에게 어떤 위험 요소가 있는지 알고 있기 마련"이라며 "경기장에서 어떻게 위치를 잡고 구조를 형성해야 좋은 공격을 할 수 있고, 볼을 잃었을 때 어떻게 수비해야 하는지 설명했다"고 밝혔다.

구성윤(FC서울), 황인범(페예노르트 로테르담), 이강인(아틀레티코 마드리드), 조규성(미트윌란)이 명단에서 제외된 이유를 묻자 "골키퍼인 구성윤을 제외하고는 모두 의료진의 조언에 따른 예방 차원의 결정"이라며 "약간의 불편함이나 근육 과부하가 있어 위험을 감수하지 않기로 했다"고 설명했다.

데뷔전 대승인 만큼 기쁨을 만끽할 법하지만, 모레노 감독의 생각은 달랐다. 모레노 감독은 "3-0으로 승리한 직후의 평가는 조심해야 한다. 이런 결과가 나오면 누구나 좋은 점만 보기 때문"이라며 "저로서는 부족한 점을 찾아 설명해 주는 것이 중요하다. 경기 직후에는 승패와 관계없이 감정이 크게 작용할 수 있다. 호텔에 돌아가 영상을 다시 보며 세밀하게 분석하겠다"고 강조했다.