[GOAL 수원] 매직 넘버 단 '1'…3년 만의 승격 앞둔 수원 이정효 감독 "아직 손에 쥔 건 아무것도 없다"

[골닷컴, 수원] 배웅기 기자 = 수원삼성 이정효(51) 감독이 선수단에 전한 메시지다.

수원은 8일 오후 2시 수원월드컵경기장에서 용인FC와 하나은행 K리그2 2026 32라운드 홈 경기를 치른다.

현재 1위(29경기 19승 6무 4패·승점 63)에 올라 있는 수원은 남은 3경기에서 승점 1만 추가해도 K리그1 승격을 확정 짓는다. 올 시즌 K리그2는 1·2위가 자동으로 승격한다. 3~6위는 플레이오프(PO)로 향하며 결승전 승리 팀이 승격, 패배 팀이 K리그1 12위와 승강 PO 맞대결을 벌인다.

수원은 김준홍, 이상민, 한현서, 모경빈, 이건희, 김성주, 김민우, 르본, 강성진, 루이스, 두비츠카스가 선발로 나선다. 대기 명단에 김민준, 이준재, 홍정호, 정동윤, 임지훈, 강현묵, 김주찬, 브루노 실바, 김결이 이름을 올렸다.

경기 전 취재진을 만난 이정효 감독은 "선수단에 아직 손에 쥔 것은 아무것도 없다고 이야기했다. (승격을) 경험해 보지 않은 선수는 다 왔다는 생각에 느슨해질 수 있다. 그래서 홍정호와 고승범을 제외한 다른 선수는 우승 경험이 전무하다는 점을 명확히 짚어 줬다"고 운을 뗐다.

이정효 감독은 직전 대구FC전(2-2 무승부)을 경고 누적 징계로 관중석에서 지켜봤다. 그는 "답답한 면도 있었지만 개인적으로는 초연해지고자 했다. 자연재해는 막을 수 없기 때문에 그저 대비해야 한다는 생각이 들었다. 위에서 보니 부족한 점이 더 잘 보이더라. 저에게도, 팀에도 보완점이 드러난 경기"라고 짚었다.

용인전 전술 콘셉트를 묻자 "김성주에게 맞췄다. 오랜만에 출전하는 만큼 잘하는 것을 할 수 있는 환경을 만들어 주고자 했다. 전반까지만 잘 버텨 줬으면 하는 바람"이라고 답했다.

이어 "전술적으로는 매주 훈련하고 있기 때문에 정신적으로 강하게 잡아 줬다. 용인에는 경험 있는 선수가 많기 때문에 아마 힘으로 찍어 누르고자 할 것이다. 그래서 오히려 저희가 처음부터 강하게 나서고자 한다"고 설명했다.

이정효 감독은 지난 2022시즌 광주FC에서 승격을 경험해 봤다. 그는 "당시에는 저를 우습게 보는 사람이 많았다. 오히려 좋았다"며 "한국 축구도, 사회도 자신보다 아래로 생각하는 사람은 우습게 보는 경향이 있다. 지금은 존중받는다고 생각하지는 않지만, 적어도 무시당하는 것 같지는 않다. 남 잘되는 모습 못 보지 않나. 그래서 더 잘되려고 준비하고 있다"고 밝혔다.

올 초 수원 부임 후 기대에 얼마나 부응한 것 같느냐는 질문에는 "지금은 승격 나아가 우승이 우선이다. 다음에는 잔류, 그리고 ACL(아시아축구연맹 챔피언스리그) 진출과 K리그1 우승이 목표가 될 것이다. 그 기대에 부응할 수 있도록 선수단과 함께 노력하겠다. 구단 역시 마찬가지"라고 힘주어 말했다.