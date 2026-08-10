[GOAL 상암] 'AT 마드리드서 첫선' 이강인 데뷔전 평가한 시메오네 감독 "다재다능한 선수…리듬 찾을 시간 필요"

[골닷컴, 상암] 배웅기 기자 = 디에고 시메오네(56) 감독이 데뷔전을 치른 이강인(25·이상 아틀레티코 마드리드)의 경기력을 평가했다.

아틀레티코는 9일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 2026 쿠팡플레이 시리즈 2차전에서 1-3으로 패했다.

전반 43분 호르헤 도밍게스의 선제골로 앞서 나간 아틀레티코는 후반 12분과 14분 오마르 마르무시에게 연속골을 허용한 데 이어 후반 막바지 라얀 아이트 누리에게 추가골을 내주며 무릎을 꿇었다.

지난 6일 정식으로 팀에 합류한 뒤 이튿날 첫 훈련을 소화한 이강인은 교체 명단에 이름을 올렸고, 후반 19분 로드리고 멘도사 대신 투입되며 아틀레티코 유니폼을 입고 첫선을 보였다.

경기 후 기자회견에 참석한 시메오네는 "젊은 선수가 대거 투입됐는데, 높은 강도가 요구되는 경기에서 역할을 잘 수행했다"며 "이강인의 경우 훈련을 많이 소화하지 못한 만큼 리듬을 찾기 위해서는 시간이 필요할 것이다. 모든 선수에게 해당되는 것"이라고 운을 뗐다.

이날 이강인은 세컨드 스트라이커 역할을 부여받았다. 시메오네는 "이강인은 다재다능하다. 상대 수비 라인과 미드필드진 사이 좁은 공간에서도, 측면에서도 뛸 수 있다. 이번 경기처럼 세컨드 스트라이커 역시 소화할 수 있다. 선수의 기량과 팀이 필요로 하는 능력에 따라 포지션은 변할 수 있다"고 설명했다.

아틀레티코는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 이후 의무 휴식으로 인해 주축이 대거 결장했다. 시메오네는 "많은 선수가 프리시즌에 참여하지 못한 탓에 걱정되는 점은 있다. 개막까지 열흘이 채 남지 않은 만큼 어려움이 있을 것"이라며 우려했다.

2009년생인 도밍게스가 선제골을 터뜨리는 등 공수에서 활약했다. 도밍게스의 1군 기용 계획을 묻자 시메오네는 "후베닐 A에서 뛸지, 아틀레티코 마드릴레뇨(리저브 팀)에서 뛸지, 1군으로 승격할지 정해진 바는 없다"면서도 "개인적으로 선수를 판단하는 데 있어 나이는 기준이 되지 않는다. 도밍게스는 팀을 도울 능력이 충분하다"고 답했다.