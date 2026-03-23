[GOAL 상암] '0-5 대패' 광주 이정규 감독 "선수들 역량 차이보다 김기동 감독님과 제 역량 차이가 컸다"

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = 광주FC가 FC서울 원정에서 5골을 내주며 무너졌다. 2007년생 센터백 듀오가 힘겨운 모습을 보여주었다.





광주는 22일 오후 2시 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 5라운드 서울과 원정 경기에서 0-5로 대패했다. 이번 시즌 첫 패배를 당한 광주는 A매치 휴식기를 통해 분위기 수습에 나서게 됐다.





광주는 이른 시간 실점하며 불안한 모습을 보였다. 2007년생 손정범에게 실점하며 끌려갔다. 이어 후반 시작과 함께 추가골을 내주며 경기가 기울어졌다. 2007년생 공배현과 김용혁 센터백 듀오가 서울의 노련한 공격진을 막기엔 역부족이었다.





경기 후 기자회견에 참석한 이정규 감독은 "오늘은 선수들의 역량 보다는 김기동 감독님과 저의 역량 차이가 컸던 경기인 것 같다"라고 말했다.





수비진에 대해서는 "선수들은 저희가 준비한대로 잘 했다. 선수들에게는 버거울 수 있다고 미리 전달했다. 그러나 하려고 하는 부분은 칭찬해주고 싶다. 전반 끝나고 전술 변화를 하려다 그냥 끝까지 밀고 나간 제 불찰이다"라고 말했다.





하지만 선수들에게는 긍정적인 메시지를 전달할 것이라 했다. 그는 "시즌 시작 전 선수들과 약속한 게 있다. 어떤 상황에서도 선수 탓 안 하기로 약속했다. 지금 가장 중요한 것은 선수가 많지 않다 보니 휴식을 잘 취해야 한다. 긍정적인 메시지를 잘 전하려고 한다"라고 했다.





부상자들이 많아지면서 선수 등록 금지 징계가 더욱 뼈아프게 됐다. 이정규 감독은 "뜻하지 않게 주세종 등 부상 선수가 많이 나왔다. 잘 컨트롤해야 한다는 생각이 든다. 4월에도 경기가 많다. 로테이션을 어떻게 돌려야 할지 감독으로서 생각하고 있다"라고 전했다.



