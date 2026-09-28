[GOAL 상암] ‘韓축구 삼대장’ 김민재·손흥민·이강인 선발…한국, 우루과이전 스타팅 라인업 공식발표

김민재(바이에른 뮌헨)와 손흥민(LAFC), 이강인(아틀레티코 마드리드)으로 이어지는, 이른바 ‘한국축구 삼대장’이 선발 출격한다.

로베르트 모레노(스페인) 감독이 이끄는 한국은 28일 서울월드컵경기장에서 열리는 우루과이와 A매치 평가전을 치른다. 킥오프를 한 시간여 앞둔 시점에서 선발 명단을 발표했는데, “최대한 모든 선수에게 기회를 주고 싶다. 물론 훈련 상황과 선수들의 컨디션을 지켜보고 결정할 예정”이라고 밝혔던 모레노 감독은 우선 큰 변화를 가져가진 않았다.

모레노 감독은 이번에도 4-4-2 포메이션을 들고나왔다. 손흥민과 오현규(베식타시)가 최전방 투톱으로 출전한다. 이강인을 필두로 김봉수(대전), 이재성(마인츠), 황희찬(샬케)이 중원에 위치해 지원 사격에 나선다. 김민재를 중심으로 이태석(오스트리아 빈)과 이한범(클럽 브뤼헤), 설영우(아우크스부르크)가 수비라인을 형성한다. 골문은 김승규(도쿄)가 지킨다.

한국은 앞서 지난 24일 에콰도르(수원월드컵경기장)와 A매치 평가전(3대 0 승)과 비교했을 때 4자리에 변화를 줬다. 박진섭(저장), 송민규(나시오날), 정승원(서울), 조현택(울산)을 빼고 김봉수, 이강인, 이태석, 황희찬이 스타팅 라인업에 들었다. 좌우 측면과 중원 한 자리, 그리고 좌측 풀백을 바꿨다.

박진섭, 송민규, 정승원, 조현택을 비롯해 구성윤과 최준(이상 서울), 김건희(인천), 김민수(레인저스), 김태현(가시마), 김태현, 조위제(이상 전북), 박태준(김천), 오세훈(시미즈), 이동경, 조현우(이상 울산)은 벤치에 앉는다. 백승호(버밍엄 시티), 송범근(전북), 황인범(포르투)은 명단 제외다.

모레노 감독은 이번 우루과이전에서도 승리를 거두겠다고 각오를 다졌다. “힘든 경기가 될 것으로 예상된다. 우루과이는 지난 24일 일본과 A매치 평가전에서 패했기 때문에 자신들의 실력을 증명하기 위해 승리하고자 하는 의지를 더 강하게 보여줄 것으로 보인다”는 그는 “때문에 최고의 실력으로 맞서야 한다. 긍정적인 결과를 얻겠다”고 힘주어 말했다.

한편, 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 32위 한국은 우루과이(20위)와 역대 상대 전적에서 1승2무7패로 열세다. 가장 최근 맞대결은 2023년 3월 28일 A매치 평가전으로, 당시 한국이 1대 2로 패했다. 한국이 우루과이를 상대로 마지막으로 승리한 건 2018년 10월 12일 A매치 평가전으로, 당시 2대 1로 이긴 바 있다.